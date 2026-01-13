El Gobierno de Sánchez ha exportado a Irán 6 millones en tecnología apta para uso militar o nuclear

España ha realizado con la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez exportaciones de material de «doble uso» a Irán por alrededor de 6 millones de euros desde que el líder del PSOE aterrizara en la Moncloa a mediados de 2018. Así consta en los datos oficiales recogidos y publicados por la Secretaría de Estado de Comercio tras la llegada del político socialista al poder y hasta el primer semestre de 2024 (último balance disponible).

En concreto, según tales datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de material de «doble uso» al sector público y privado de Irán alcanzaron en el segundo semestre de 2018 un importe total de 2.912.281 euros. En la anualidad de 2019, se llegaron a los 1.242.188 euros. En 2020 el importe ascendió a 342.415 euros; en 2021 a 634.825 euros; en 2022 a 210.681 euros; en 2023 a 256.536 euros, y en la primera mitad de 2024, a 304.278 euros. De esta manera, tras la moción de censura al PP, la suma de exportaciones ejecutadas rondó los 6 millones hasta el primer semestre (incluido) de 2024.

Se entiende por «doble uso» aquellos productos, incluidos el soporte lógico (software) y la tecnología, que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares o usos nucleares.

En la segunda mitad de 2018, las exportaciones a Irán desde España -ya bajo mandato de Pedro Sánchez- se materializaron fundamentalmente en «válvulas de distintos tipos y composiciones con sus repuestos para los sectores del petróleo, gas y petroquímico», ascendiendo a 2,9 millones.

En 2019, las exportaciones de España al sector privado de Irán por 1,2 millones incluyeron «repuestos de válvulas para los sectores del petróleo, petroquímico y del gas, así como liofilizadores esterilizables para el sector farmacéutico», según informó la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de Sánchez.

En 2020, los 342.415 euros exportados a Irán -también con destino a la industria privada- se correspondieron con «sustancias químicas para las industrias petroquímica y farmacéutica y el sector de investigación en universidad, repuestos de válvulas para la industria petroquímica y el sector del petróleo y repuestos de liofilizadores esterilizables para la industria farmacéutica». El informe de Comercio de aquel año sobre material de «doble uso» dio cuenta de la «incertidumbre» que había a nivel internacional sobre el «acuerdo nuclear de Irán».

Asimismo, en el ejercicio de 2021, las exportaciones españolas de material de «doble uso» al país de los ayatolás -por importe de 634.825 euros- consistieron de nuevo en «un liofilizador esterilizable para la industria farmacéutica» y en «repuestos de válvulas para la industria petroquímica y el sector del petróleo», señaló el Ejecutivo de Sánchez. El teórico usuario final fue igualmente la empresa privada.

En 2022, se procedió a la exportación de más «repuestos de válvulas para la industria petroquímica» privada del régimen iraní, con una venta total de 210.681 euros; y en 2023 los 256.536 euros exportados lo fueron en «productos laminados en acero para el sector farmacéutico, válvulas y repuestos para los sectores petroquímico y del petróleo». En la primera mitad de 2024, los 304.278 euros registrados se basaron en la exportación de productos de la categoría O (Materiales, instalaciones y equipos nucleares) y 2 (Tratamiento de los materiales) también con destino a la industria privada.

«Especial sensibilidad»

Según el Ministerio de Economía del Gobierno español, Irán es un destino con «especial sensibilidad al existir un embargo» sobre el mismo, al igual que Rusia y Corea del Norte. Lo cual significa -precisa el Ejecutivo- que sólo se puede exportar a estos destinos «algunos productos y tecnologías de ‘doble uso’ que se consideran que no son susceptibles de utilización en programas de armas de destrucción masiva», siempre y cuando no estén expresamente prohibidos por el embargo.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió este lunes al régimen iraní que cese la violencia contra las protestas y respete la libertad de manifestación, al tiempo que se mostró contrario a una intervención de Estados Unidos con el argumento de que no es lo que necesita ahora el país de los ayatolás.