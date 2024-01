El Gobierno no da acceso a la Xunta al material contra los pélets de su base logística de Pontevedra

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin enviar a Galicia el material que la Xunta le ha pedido para poder hacer frente a la crisis provocada por el vertido de pélets. Además de los aviones, barcos y helicópteros que la Xunta ha solicitado al Ejecutivo, el Ministerio de Transición Ecológica tiene a su disposición un enorme almacén logístico en Pontevedra con todo tipo de material específico para hacer frente a emergencias de este tipo. Desde barreras de contención hasta herramientas de recogida en playa.

De momento, la Xunta no ha visto nada de ese material, a pesar de que ya han transcurrido 72 horas desde que elevó la alerta a nivel 2 y, con ello, abrió la puerta a la colaboración del Estado.

Mantas y barreras absorbentes con equipos de tiro para desplegarlas, rodillos de material sintético de diversos calibres, hidrolavadoras, herramientas sopladoras, eslingas, barreras selladoras, equipos de fondeo, palas, rastrillos, tridentes, tamices, tanques de almacenamiento, equipos de protección individual para el personal de limpieza y todo tipo de material para señalizar zonas de operaciones. Esto es sólo una parte del catálogo de existencias que hay en estos momentos en la base logística que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) gestiona en Pontevedra.

Se trata de un material muy útil actualmente en Galicia para frenar la marea de pélets, pero del que la Xunta no sabe nada, tal y como confirman fuentes del Gobierno gallego.

Imágenes del material de la base de Pontevedra.

Se trata de una de las 5 grandes bases logísticas que el Estado ha creado por toda España para actuar en caso de una emergencia de contaminación marina, como la actual que afecta a Galicia. Las otras 4 están situadas en Tarragona, Jerez de la Frontera, Mallorca y Tenerife, «próxima a las zonas de mayor concentración de accidentes con episodios de contaminación en los últimos años».

Catálogo de medios técnicos de la base logística del Gobierno en Pontevedra.

Estas bases, asegura el Ministerio que dirige Teresa Ribera, están «dotadas con material y equipos especializados de lucha contra la contaminación y con personal formado para acometer las acciones de protección y recuperación necesarias ante un episodio de contaminación, con el claro objetivo de defender los valores ambientales del litoral español».

«Disponibilidad inmediata»

«Las 5 bases existentes se mantienen operativas con material de primera intervención para poder dar respuesta a un episodio de contaminación por vertido accidental», explica el Ministerio.

«Para ello ha de realizarse el adecuado mantenimiento de los equipos de lucha contra la contaminación de los que dispone la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en dichas bases, garantizando la operatividad total y la disponibilidad inmediata de los equipos para ser utilizados en la respuesta ante una emergencia, de la manera más eficaz y rápida posible», incide.

Medios usados por el Gobierno en simulacros en Galicia.

Sin material para recoger pélets

El Gobierno se quejó de que la Xunta conocía la existencia de los pélets desde el día 13 de diciembre por la llamada al 112 de un vecino que vio unas bolitas de plástico en una playa. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez ocultó que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente conocía lo sucedido desde el 8 de diciembre. Cinco días antes que la Xunta, el mismo día en que ocurrió el accidente por el que un mercante perdió seis contenedores -uno cargado de pélets–, Portugal emitió una alerta a Salvamento Marítimo, tal y como informó esta semana OKDIARIO.

Posteriormente, el Gobierno ha criticado que la Xunta no hubiese solicitado aún ayuda al Estado, con un enorme catálogo de medios técnicos y humanos para hacer frente a estas situaciones. Sin embargo, pese a que el pasado martes se activó por parte de la Xunta el nivel de alerta 2, que habilita al Gobierno a entrar de lleno en la crisis, en Galicia aún no tienen noticias de la implicación de medios estatales en la respuesta.

Además, la Xunta ha solicitado al Gobierno el despliegue de un submarino, siete embarcaciones, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros. Uno de los objetivos es localizar la ubicación del contenedor que portaba 1.000 sacos de pélets –unos 15.000 kilos de estos microplásticos–, posiblemente hundido frente a las costas de Galicia, para poder sellarlo y evitar que sigan saliendo hacia la superficie y llegando a las playas.

La respuesta del Gobierno ha sido una negativa a aportar ese material, al considerarlo desproporcionado a una amenaza que sólo unos días antes había comparado con el Prestige, como aseguró el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el pasado lunes. Sólo un día después, OKDIARIO publicó la alerta portuguesa del pasado 8 de diciembre que el Gobierno ignoró, y a partir de ahí el nivel de alerta del Ejecutivo parece haber caído en picado.

Sin aviso pese a ensayarlo

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, realizó un simulacro de lucha contra la contaminación marina apenas una semana antes de que Portugal avisase a España de que el buque mercante Toconao había perdido seis contenedores con pélets de plástico. El reporte de ese incidente –revelado por este periódico– se envió a España a fin de que se tomasen las medidas oportunas frente a los «desechos peligrosos», pero el Gobierno no reaccionó.

Pese a esta alerta, el Ejecutivo sostiene que no tuvo conocimiento de la llegada de los microplásticos a las costas gallegas hasta el 13 de diciembre, a través de la llamada del 112 Galicia a Salvamento Marítimo, en la que se informaba que un particular había encontrado pélets en una playa. El Ejecutivo no identificó la procedencia del vertido hasta el 20 de diciembre, siempre según su versión. Pero hasta el pasado 3 de enero no emitió un correo electrónico comunicando a la Xunta esa información, según el presidente gallego, Alfonso Rueda. Es decir, casi un mes después de la alerta portuguesa.

Paradójicamente, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, es decir, una semana antes del aviso sobre los pélets, el departamento de Óscar Puente dirigió un ejercicio de lucha contra la contaminación marina en el puerto de Gijón. En concreto, se simuló una emergencia con nube tóxica procedente de un vertido químico -la fuga de un producto tóxico en la cubierta de un buque tanque en la dársena exterior del Puerto de El Musel-, con la que se activó el Plan de autoprotección del Puerto en categoría 3 y el Plan Marítimo Nacional en situación 2, así como el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias.

«Con este tipo de simulacros, el Ministerio pretende mejorar los sistemas de respuesta ante posibles emergencias marinas provocadas por contaminación, sea del tipo que sea», celebraron desde el departamento de Puente. Moncloa incluso emitió una nota en la que se destacaba que, en dichos ejercicios, «se ponen marcha las estructuras y se comprueban los procedimientos operativos que se establecen para dar respuesta a un supuesto de contaminación marina por vertido de origen químico. También se evalúan el grado de coordinación de los agentes implicados y la forma y los tiempos en que se responde a la emergencia».