Israel Katz, titular de Exteriores en el Gobierno de Israel, ha publicado una imagen burlándose de la derrota de la coalición de PSOE y Sumar en los comicios europeos. El político israelí ha publicado en redes sociales una imagen en la que se ve a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, golpeados por huevos, mientras una muchedumbre los observa. «Los españoles han castigado a la coalición» con «una contundente derrota en las elecciones», ha escrito Katz este lunes en la red social X, antes Twitter.

«Resulta que abrazar a los asesinos y violadores de Hamás no vale la pena», ha añadido el ministro de Exteriores israelí en su mensaje. En su publicación, ha adjuntado una imagen creada por inteligencia artificial en la que se ve a Sánchez y Díaz golpeados por huevos en la cabeza. Ambos políticos miran a cámara con la cara manchada por la yema y la clara. Al fondo de la estampa se puede atisbar una marabunta de personas que ríen y utilizan los móviles para captar el momento.

Israel Katz ha etiquetado en la publicación al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como al presidente de Vox, Santiago Abascal, para dar difusión al contenido.

The Spanish people have punished @sanchezcastejon and @Yolanda_Diaz_ coalition with a resounding defeat in the elections.

It turns out that embracing Hamas murderers and rapists doesn’t pay off.@NunezFeijoo @Santi_ABASCAL pic.twitter.com/zqTXVhar6Q

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 10, 2024