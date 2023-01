Gibraltar tardó tres días en expulsar al asesino yihadista que Marlaska lleva siete meses sin deportar

El Gobierno de Gibraltar ha emitido este jueves un comunicado oficial en el que señala que el terrorista Yasin Kanza, de nacionalidad marroquí, fue detenido en 2019 en su territorio y expulsado a los tres días. En cambio, en España llevaba ya siete meses pendiente de expulsión. La nota recoge que el Consejo de Contingencia de Gibraltar «puede confirmar que la persona detenida anoche por las autoridades españolas» en Algeciras, esto es, el presunto yihadista que mató a un sacristán e hirió de gravedad otro sacerdote, «también había sido detenido por la Policía Real de Gibraltar (RGP) el 2 de agosto de 2019 cuando, junto con otras personas», cuando «desembarcó en una moto de agua sin la necesaria documentación».

Según explica el Gobierno de Fabian Picardo, Kanza «compareció ante el tribunal el 5 de agosto de 2019 y fue deportado el 8 de agosto de 2019 después de haber pasado todo el tiempo bajo custodia», es decir, apenas tres días después. También precisa el comunicado que «los otros tres inmigrantes fueron deportados de manera similar en agosto de 2019». En cambio, su estancia en suelo español ha sido más prolongada. Y ello pese a que desde el pasado mes de junio estaban pendiente su expulsión al estar en situación irregular, según ha reconocido el propio Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Threat level to remain at MODERATE

In response to last night’s incident in Algeciras, the Gibraltar Contingency Council (GCC) met this morning, 26th January, to review security matters.

