El humorista Óscar Terol Goikoetxea se ha vuelto completamente viral en las últimas horas por un vídeo que ha subido a sus redes sociales donde hace una genial crítica a la situación política actual haciendo una petición a nuestros gobernantes sobre los distintos miedos que meten a la población.

El donostiarra tira de ironía y mucho humor para suplicar a los políticos que sólo nos metan un miedo cada vez: «Me quiero poner yo con el miedo al cambio climático en plan en serio pero, claro, me tenéis que quitar el miedo al virus porque dos miedos fuertes a la vez no se pueden tener». «Eso como cuando estás en el campo y aparece un toro… ahí no te acuerdas de la declaraciones de la renta», dice.

Y es que, este humorista tiene claro que nos tienen que quitar uno de los miedos, y sabe cuál debe ser: «Yo quitaba el tema de la pandemia, creo que esta rentabilizado. Menos Miguel Bosé y muchos médicos que no lo dicen está vacunado ya todo el mundo y luego al palillo de sacarnos cera de la oreja ya le habéis sacado rendimiento con el PCR. Eso ha sido el ‘tocomocho’. ¿Évole no investigará esto no? Ahí se ha ganado dinero…».

«Está rentabilizado el tema. Yo lo dejaba en una gripe mala y pa’lante y nos ponemos ya en serio con el tema del cambio climático que es interesante, pero en plan en serio con estampitas de Greta Thunberg y lo que haga falta», defiende.

Para finalizar, tiene una última petición: que «el tema al miedo al apagón, al colapso» lo dejen «para el año que viene porque la gente se va a cansar». «La gente se va a dar la vuelta y va a ir con la mano abierta, que la gente tiene un límite. Mira la Revolución Francesa que ‘soy el Rey, que soy el Rey’, sí, sí, pero ‘con tu cabeza voy a hacer un balón’. Cuidado con el miedo que eso es como un tigre que no come que va a por ti».