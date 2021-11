Miguel Bosé vuelve a estar en el foco de la polémica y nuevamente lo hace por un tema relacionado con el coronavirus. Con motivo de la promoción de su libro, ‘El hijo del capitán Trueno’, el artista ha concedido numerosas entrevistas a varios medios de comunicación, entre ellos, a Cristina Pardo para ‘Más Vale Tarde’.

Tras comenzar la entrevista con la periodista, el artista dejó caer alguna que otra salida de tono con la comunicadora. Todo comenzó cuando Cristina le señalaba que le notaba con un aspecto y una voz bastante mejor a esos tiempos en los que protagonizaba titulares por la afonía que él achacaba a los disgustos de su vida. «¿Estás sorda?», le cuestionó Bosé por su parte.

Miguel Bosé ironiza al preguntar «quién es Jordi Évole» y critica a Cristina Pardo al hablar de su voz: «Estás sorda» https://t.co/fk6grPUwhc — Más Vale Tarde (@MVTARDE) November 10, 2021

Unas palabras que tan solo fueron el preludio de la tormenta que iba a desatarse. «Voy a terminar la entrevista y no he preguntado por el coronavirus, ¿no sé si te sientes raro?», dijo la presentadora de forma sutil. Una pregunta con la que abordó uno de los temas con los que Miguel Bosé fue muy criticado debido a su opinión sobre las vacunas contra el COVID-19.

Al escuchar la pregunta de Cristina Pardo, el cantante se levantó y se fue. Eso sí, antes de marcharse quiso dejar algo claro. «De eso no hablo en el libro», sentenciaba. Justo en ese momento, se escuchaba una voz por detrás, de alguien de su equipo, que suavizaba la situación a la vez que le rescataba. «Disculpad. Vamos fuera de tiempo ya», se escucha.

Tras regresar al directo en ‘Más Vale Tarde’, la periodista dio su opinión de la experiencia vivida con el cantante en la entrevista. «Yo tengo la sensación de que la editorial quiere vender libros y quieren que se hable del libro. Creo que hay un paso atrás cuando menos en la discreción de abordar el tema», reflexionaba.

«Yo no sé si está vacunado, yo lo que si sé es que tenía una apariencia más fuerte que otras veces. El dice que quiere trabajar pero no me ha respondido a si tiene algún concierto», añadía. Sin lugar a duda, una entrevista donde el artista ha vuelto a estar en boca de todos.