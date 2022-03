La cúpula de Izquierda Unida, con el ministro Alberto Garzón al frente, ve posible «aunque de momento no parezca probable» un adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez ante la división interna que hay en Unidas Podemos sobre la respuesta de España a la invasión rusa de Ucrania. A través de un artículo publicado por la revista La U, vinculada a IU, y que firma su consejo de redacción, del que Garzón es director, los comunistas del Ejecutivo de coalición temen así que Yolanda Díaz no tuviera margen de maniobra ante un eventual adelanto de las generales.

El artículo, titulado 11 tesis sobre la invasión rusa de Ucrania, ha sido difundido este domingo por el propio Garzón en redes sociales. Lo que refleja que en el propio ala comunista del Gobierno no creen del todo la promesa que realizó el pasado 22 de febrero el propio Sánchez en el Congreso, donde descartó convocar elecciones ante la crisis interna del PP. Horas después estalló la agresión del régimen de Vladimir Putin a Ucrania y el presidente ya no ha vuelto a garantizar que no habrá cita con las urnas.

Lo que sí hizo Sánchez el pasado miércoles fue rectificar y anunciar el envío de armas a Ucrania, pese al rechazo de Unidas Podemos. Si bien dentro de esta coalición confederal, hay distintas posiciones. Mientras Garzón, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los comunes se oponen a mandar armamento pero cierran filas con Moncloa, no lo hace así la dirección de Podemos, con Ione Belarra e Irene Montero a la cabeza, que mantienen una estrategia frontal. Este mismo domingo, la ministra Belarra se ha referido al PSOE de manera implícita como «partido de la guerra» por respaldar el envío gubernamental de material militar ofensivo a Ucrania.

Hoy publicamos desde el Consejo de Redacción de @revista_laU un artículo analizando la invasión imperialista rusa con 11 tesis en profundidad. Creo que es una aportación sumamente interesante y exhaustiva, lejos de simplismos y trampas argumentativas: https://t.co/PpKBzCV8lQ — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) March 6, 2022

«Aunque de momento no parezca probable, sería sensato tener presente la hipótesis de un posible adelanto electoral. Pedro Sánchez, como comentamos, podría ver en la actual coyuntura una oportunidad electoralista. En ese escenario, parece lógico pensar que la que está llamada a ser la candidata de la izquierda, Yolanda Díaz, pudiera no hacerse cargo del adelanto; quizá no tanto por los riesgos de este como por los motivos y la pendiente que nos pudieran llevar a él», reza el artículo publicado por los dirigentes de IU en La U.

Yolanda Díaz, sin margen

«Es probable -añade el texto- que (Yolanda Díaz) se encuentre en estos momentos sufriendo un momento de asfixia por parte de las fuerzas políticas que forman el espacio, y cuyas presiones reducen su margen de intervención». En las bases de IU se apunta directamente al ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como uno de los instigadores de tales presiones desde sus atalayas mediáticas.

«En ese escenario de elecciones sin Yolanda Díaz como candidata, lo más probable sería un acusado retroceso de Unidas Podemos que llevaría al espacio a un punto de no retorno, tanto a nivel político como a nivel organizativo. Este debilitamiento abriría dos posibilidades: una Gran Coalición, con independencia de su fórmula formal, o un gobierno de la derecha con la extrema derecha», vaticina el artículo.

«Por esa razón, la izquierda no debería mirar sólo, ni principalmente, por los intereses propios del espacio político, mucho menos por los intereses corporativos de las fuerzas que lo conforman, sino por los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país (…) El momento exige dirigentes políticos responsables y de altura», remacha la reflexión del equipo de Garzón lanzando todo un recado a los morados.