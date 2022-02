Alberto Ruiz-Gallardón, ex ministro de Justicia en la primera legislatura de Mariano Rajoy, ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de la capital, fue el primero que se interesó por el intento de investigar las cuentas bancarias del hermano de la presidenta Díaz Ayuso. Para ello, se dirigió directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, puesto que el intento de espionaje habría partido directamente de personas relacionadas con una empresa municipal.

Otro ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, habría sido el primero en dar la voz de alarma a la propia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta habría pedido entonces a Alberto Ruiz-Gallardón que indagase en este asunto con discreción. Según las mismas fuentes, Ruiz-Gallardón se habría entrevistado con Martínez Almeida, que habría jurado y negado que a nadie se había encargado esa investigación desde el Ayuntamiento madrileño.

Sin embargo, este mismo jueves, una vez desatado el escándalo, fue el propio Teodoro García Egea quien dijo en rueda de prensa que cuando saltó la crisis por esta supuesta comisión del hermano de Ayuso, el propio Pablo Casado habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle explicaciones, en concreto dijo que «hicieron averiguaciones». García Egea no ha afirmado claramente cuál fue el resultado de esta entrevista y lo ha dejado en el aire.

Alberto Ruiz-Gallardón fue ministro de Justicia entre diciembre de 2011 y septiembre de 2014. Hay que recordar que durante su mandato es cuando Alberto Carromero, miembro del Gabinete de Almeida y exdirector de las Juventudes del PP, solicitó el indulto por su implicación en un accidente en Cuba por el que fue condenado por homicidio involuntario a cuatro años de prisión en octubre de 2012. Después de que el ministro José Manuel García-Margallo consiguiera que Carromero fuera trasladado a una cárcel española para cumplir su pena y obtuviese el tercer grado en enero de 2013 el propio Carromero pidió el indulto, basándose en una condena impuesta por otro Gobierno, algo que no logró finalmente.

Ruiz-Gallardón también fue presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003) y alcalde de la capital entre 2003 y 2011. Alberto Ruiz-Gallardón dimitió como ministro en 2014 tras la retirada de la Ley del aborto que él mismo había presentado por parte del presidente Mariano Rajoy y en 2017 abrió su propio despacho de abogados, Ruiz-Gallardón abogados, que en realidad fue una refundación del despacho que abriera su padre allá por 1955. Alberto Ruiz-Gallardón, además de abogado, es fiscal en excedencia. También es miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en 2014, por lo que no es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso consulta alguna cuestión con el ex ministro popular.