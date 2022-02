El ex ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy Rafael Catalá fue quien advirtió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, del intento de espionaje a las cuentas bancarias de su hermano. Catalá fue advertido a su vez por el detective que se intentó contratar desde una empresa municipal. Es Julio Gutiez del Grupo Mira, que, tras negarse a llevar a cabo el encargo, avisó a Catalá, con el que mantiene una gran amistad desde hace años.

El recién dimitido director de la Coordinación de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, fue quien dio los primeros pasos para contratar al Grupo de detectives Mira. En concreto, Carromero pidió investigar una cuenta bancaria que pertenece a Tomás Díaz Ayuso, hermano mayor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era conocer los movimientos bancarios de una etapa determinada y comprobar si había una cantidad concreta de ingresos, 280.000 euros, y el origen de los mismos.

El relato de los hechos, como ha podido conocer OKDIARIO, es el siguiente: En septiembre de 2021, entre los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid comienzan a circular una serie de mensajes, supuestamente atribuidos a Isabel Díaz Ayuso. Sus contenidos serían indicaciones a funcionarios en el sentido de que debían autorizar la compra de material sanitario a empresas supuestamente relacionadas con su hermano Tomás. La denuncia la hizo en su momento el grupo Más País en la Cámara regional, pero la comisión de investigación no salió adelante y nadie pudo presentar pruebas de ese supuesto cobro.

En ese momento, según algunas fuentes, habrían sido dirigentes de Génova quienes habrían encargado a Ángel Carromero investigar ese asunto. Entonces el ex director de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid se puso en contacto con parte de su equipo para tratar de averiguar si el hermano de la presidenta madrileña había efectuado ingresos fuera de lo común en sus cuentas.

Reuniones fantasma

La misma mañana del jueves, el alcalde Martínez Almeida dijo en varias ocasiones que Carromero negaba haber mantenido reuniones con detectives, lo que es una verdad a medias, ya que, efectivamente, Carromero pudo no haber contactado directamente con Julio Gutiez, director del Grupo Mira, que fue el elegido por cercanía con una de las personas del equipo de Carromero, que finalmente ha tenido que dimitir por este asunto.

Julio Gutiez ha explicado el jueves en dos audios que tuvo una reunión con «personas enviadas por el Partido Popular» sin determinar ni dar nombres y apellidos. Una de estas personas conoce al detective de hace varias décadas y ambos tienen bastante confianza. A Gutiez le quisieron proporcionar un número de cuenta en una conocida entidad bancaria a nombre de Tomás Díaz Ayuso para que intentase encontrar un cobro de 280.000 euros en esa cuenta durante la pandemia. Se trataría de demostrar con documentos bancarios que el hermano de la presidenta había cobrado una jugosa comisión por intermediar en un contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas para luchar contra el Covid. Al menos, una de estas personas está a sueldo de una empresa municipal. El último mensaje de Gutiez recibido por OKDIARIO reza que «El Sr. Gutiez se encuentra por motivos profesionales en Bogotá y no hará declaración alguna hasta su regreso a Madrid. Saludos».

Advertencia a Catalá

El detective, tras no aceptar el contrato contactó con el ex ministro Rafael Catalá, que tiene importantes vínculos todavía con el Partido Popular (PP) para advertirle de lo que estaba ocurriendo. Catalá habría dado traslado del problema a la propia Isabel Díaz Ayuso y ésta a Alberto Ruiz-Gallardón, ex presidente de la Comunidad de Madrid y también ex ministro de Justicia. Él personalmente, se habría interesado por este hecho y acudido a la plaza de la Villa, donde le habrían jurado y perjurado que nadie había encargado esa investigación desde el Ayuntamiento.

Sin embargo, el propio Teodoro García Egea dijo este jueves en rueda de prensa que cuando saltó la crisis por esta supuesta comisión del hermano de Ayuso, el propio Pablo Casado habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle explicaciones, en concreto que «hicieron averiguaciones». García Egea no ha dicho claramente cuál fue el resultado de esta entrevista y lo ha dejado en el aire.

Luego, la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso reconoció en rueda de prensa que su hermano cobró una intermediación en un negocio vinculado con la Comunidad de Madrid, que era legal y que fue declarada a Hacienda. Esto tendría sentido respecto a la información del diario El Confidencial, que sostiene que, además, se quería obtener información tributaria de esa persona y otros.

El Mundo, conocedor de esta historia, habría contactado con el detective para contrastar toda esta información y ese habría sido el detonante para que se comenzase a publicar todo el escándalo. De momento, la cuerda se ha roto por el lado más débil, el de Ángel Carromero. La incógnita está todavía en adivinar si Carromero lo hizo por iniciativa propia o por encargo.