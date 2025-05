Gallardo se ríe por carta de la inteligencia de sus votantes: «He dado un paso al frente por vosotros»

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, ha enviado una carta a sus votantes en la región en la que se ríe de la inteligencia de los mismos al justificar su recién estrenado aforamiento como miembro de la Asamblea de Extremadura. «He dado un paso al frente por vosotros», comunica Gallardo en la nota compartida este jueves, donde se victimiza y vende como una obligación su condición de aforado.

Gallardo ha debutado este jueves en la Asamblea aun estando inmerso en el escándalo por su aforamiento, logrado de manera exprés tras ser procesado en la causa que afecta también al hermano de Pedro Sánchez. El líder del PSOE extremeño se ha convertido en diputado autonómico de pleno derecho tras jurar la Constitución, en un día completado con una extensa carta enviada a los socialistas.

En la misiva, Gallardo saca su lado más sentimental y vende como una obligación la jugada de su aforamiento, calificada como «fraude de ley» por la presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola.

Gallardo habla de «cacería» y «campaña feroz» contra él al referirse a lo sucedido en los últimos días, tras conocerse un aforamiento que derivó en cinco dimisiones para poder estrenar esta condición. «Hay momentos en la vida política que no se eligen. Llegan sin avisar. Te empujan. Te golpean», ha escrito el secretario socialista con suma delicadeza en su texto.

A la hora de reconocer su aforamiento, el secretario general del PSOE en Extremadura ha destacado que no se esconde. «Si mi intención hubiera sido aforarme, lo habría hecho hace un año», redacta en su carta, donde también destaca que su recién estrenada condición «no es un escudo para eludir responsabilidades».

«No vamos a ceder ante el acoso disfrazado de crítica, ni aceptaremos que la mentira sustituya al debate como instrumento político», prosigue Gallardo, en una carta enviada a sus votantes una semana después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ratificara su procesamiento en el caso David Sánchez.

Carta íntegra de Miguel Ángel Gallardo

Querido compañero, querida compañera:

Hay momentos en la vida política que no se eligen. Llegan sin avisar. Te empujan. Te golpean. Y te enfrentan al dilema de callar o dar un paso al frente. Yo he decido darlo. No por mí. Lo doy por todas y todos vosotros, por lo que representamos, por esta tierra a la que nos debemos.

En las últimas semanas, se han traspasado todos los límites. Hemos sido testigos de una campaña de ataques tan feroz como infundada. No hablamos de crítica política ni de debate democrático. Hablamos de una cacería, planificada para desgastar con ruido, falsedades y desinformación. Porque cuando no hay argumentos, solo queda embarrar.

Sé lo que se dice. Que si aforamientos, que si estrategias personales. No me escondo. Si mi intención hubiera sido aforarme, lo habría hecho hace un año. Y quienes ahora reclaman que renuncie al aforamiento saben perfectamente que eso no es posible. Aforamiento no es sinónimo de inmunidad ni de impunidad. No es un escudo para eludir responsabilidades. Lo que buscan no es justicia. Es lo que han intentado siempre, destruir.

No lo vamos a permitir. Este partido tiene su propio pulso. No se deja arrastrar por quienes pretenden dictarle el camino. El PSOE de Extremadura decide por sí mismo. Así ha sido siempre.

Han intentado rompernos. Pero no han podido. Porque no han entendido nada. No saben quiénes somos. No conocen la fuerza de una militancia que no se arrodilla, que no se vende, que no se esconde. Y que, cuando la atacan, se levanta más fuerte.

Esto no va de una persona. Va de una manera de entender la política: la que escucha, la que construye, la que no necesita gritar para hacerse oír. Lo que está en juego no es un cargo. Es nuestra dignidad colectiva.

A quienes buscan doblegarnos, les decimos con claridad: pierden el tiempo. Este partido lleva más de 145 años enfrentando adversidades. Y de cada una ha salido más fuerte, más unido, más firme. No vamos a ceder ante el acoso disfrazado de crítica, ni aceptaremos que la mentira sustituya al debate como instrumento político.

Ayer, se cumplieron dos años desde las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Dos años desde que el PSOE fue la fuerza más votada en Extremadura, aunque no pudo formar gobierno. Porque quien no ganó, la señora Guardiola, se convirtió en presidenta gracias al apoyo de la ultraderecha, a pesar de haber prometido lo contrario.

Desde que anuncié mi llegada a esta Asamblea, la derecha y sus socios no han dejado de intentar convertir mi presencia en un problema personal. Pero se equivocan. Yo no he venido a defenderme. He venido a defender a Extremadura.

Y lo haré con firmeza. Porque lo que estamos viviendo es mucho más grave que una campaña contra un secretario general. Es una ofensiva contra la sanidad pública, contra la educación, contra los servicios sociales. Es una agresión directa a la memoria democrática, a la dignidad de los que lucharon por una Extremadura libre, justa y con derechos.

Hoy, como siempre, seguimos. Por compromiso. Por historia. Por futuro. Porque Extremadura lo vale. Porque el PSOE no se rinde.

Con toda mi gratitud y mi determinación,

Miguel Ángel Gallardo