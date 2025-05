Gallardo debuta como diputado y acusa al PP de vincular su aforamiento exprés a «un problema personal»

Miguel Ángel Gallardo ha debutado este jueves en la Asamblea de Extremadura como diputado en pleno escándalo por su aforamiento exprés tras ser procesado en la causa que afecta al hermano de Pedro Sánchez. El socialista ha jurado la Constitución, por lo que ya es diputado autonómico de pleno derecho y, por tanto, aforado, tras una jugada que ha sido calificada como «fraude de ley» por María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura (PP).

Guardiola ha señalado en el cara a cara con Gallardo que la verdadera razón por la que el socialista ocupa hoy su escaño es la de «buscar refugio». Para ello, ha añadido Guardiola, no le ha importado «dinamitar su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera».

La estrategia de protección al líder del PSOE extremeño forzó hasta 5 dimisiones en el partido para dar un escaño a Gallardo. Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández se encontraban por delante del secretario general de los socialistas en las listas, por lo que su dimisión como diputados ha permitido la entrada de Gallardo en la cámara como aforado.

María Guardiola ha echado en cara a Gallardo su «maraña de mentiras, de excusas, de sinvergonzonería, de ocurrencias» que le han llevado hasta el hemiciclo. La popular le ha recriminado que, aun con todo ello, «se permita el lujo de decirle lo que tiene que hacer y de darle lecciones».

Gallardo ha comenzado su intervención en su primer debate señalando el «profundo sentido de la responsabilidad» que le ha llevado hasta su escaño, ha asegurado, «con honor de representar a los paisanos, pero también con toda la determinación».

El socialista ha aterrizado en la Asamblea regional «sin complejos», ha asegurado, y «para quedarse y dar la batalla por una Extremadura más justa, más digna». Asimismo, ha acusado a PP y Vox de intentar vincular su aforamiento exprés con algo personal, al espetar a María Guardiola que tanto ella como «sus socios de la ultraderecha han intentado convertir» su decisión «en un problema personal». «Pero no lo es, no lo será mal que les pese», ha pronunciado. Además, ha culpado a «los líos de la derecha» de la «inestabilidad» y el «ruido» de Extremadura, una comunidad que Guardiola «está desmantelando», ha dicho.

Tras ello, Gallardo se ha desviado del tema principal indicando que «el problema real» es el que «angustia a miles de familias extremeñas», la situación de la región, y ha sacado también el comodín del franquismo: «Su Gobierno desprecia hoy a las víctimas del franquismo derogando la Ley de la Memoria Histórica».

Guardiola: «Le han pillado, señor Gallardo»

En el momento de réplica, la presidenta de la Junta ha subrayado que el «decoro» y «la transparencia» son términos «incomprensibles para el idioma sanchista», y ha señalado la «falta de respeto» que Gallardo tiene «por las instituciones y la imagen de Extremadura». «Usted no es víctima de nada. Usted no defiende ningún derecho. Usted no cree en la justicia. Es una persona que entiende la gestión pública como ese lugar donde hacer y deshacer a su antojo, pero le han pillado, señor Gallardo, le han pillado», ha declarado Guardiola.

Aun así, la líder del PP le ha dado la bienvenida a Gallardo, aunque esté en el pleno «como aforado exprés», y ha destacado que los últimos acontecimientos son los síntomas «del delirio que tiene montado, en esa maraña de mentiras, de excusas, de sinvergonzonería, de ocurrencias» que lo han llevado hasta la Asamblea. «¿Cuándo fue la última vez que usted dijo la verdad?», ha pronunciado de manera retórica.

Guardiola ha recordado a Gallardo que «las instituciones están por encima de las siglas, aunque el sanchismo haya quebrado ese principio básico de nuestra democracia» con «un Gobierno que mira para otro lado por los muchos casos de corrupción que afectan al PSOE, entre ellos el suyo».

Por su parte, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo para ausentarse del «pleno de la vergüenza» y visibilizar su rechazo a la presencia de Gallardo con este gesto.