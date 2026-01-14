Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE en Extremadura, ha comunicado este miércoles su renuncia al acta de diputado en la Asamblea regional. Procesado por la Audiencia de Badajoz por el caso de la contratación a dedo de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Gallardo deja a partir de ahora de estar aforado y asegura que se centrará en la «defensa» de su «honor y dignidad».

En un comunicado emitido a través de las redes sociales, Gallardo anunciaba su renuncia. «Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea. Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas», ha escrito.

«Hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila. Gracias de corazón a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este camino», ha añadido Gallardo que dice en la nota que la renuncia «no es fruto de un arrebato» sino de «una reflexión larga y personal».

Gallardo dimitió como líder del PSOE en Extremadura el pasado 22 de diciembre, sólo un día después de la hecatombe histórica de su formación en las elecciones autonómicas, en las que sólo consiguió 18 escaños, 10 menos que en 2023, y se quedó más cerca de Vox que del PP de María Guardiola. El peor resultado de la historia de la formación socialista en toda la democracia, en la región, derivó en la puesta en marcha de una gestora para la transición en el liderazgo del partido y el adiós de Gallardo, que ahora refrenda con la renuncia al acta de diputado.

«Hoy mi prioridad es clara y no admite distracciones», asegura Miguel Ángel Gallardo en el comunicado, refiriéndose a «afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender, con firmeza y serenidad, mi honor y mi dignidad».

El 23 de septiembre, la Audiencia Provincial de Badajoz envió al banquillo de los acusados a Gallardo, a David Sánchez y a los otros nueve investigados en el caso por la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en relación con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que fue adjudicada a Sánchez en el año 2017.

Miguel Ángel Gallardo dimitió en junio como presidente de la Diputación de Badajoz para incorporarse 2de forma inmediata» como diputado a la Asamblea regional. Este movimiento le permitiría obtener la condición de aforado tras ser procesado judicialmente por la contratación sospechosa del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Para ello, Gallardo obligó a hasta cinco compañeros a que corriera la lista electoral, en una maniobra de aforamiento exprés que tanto la juez Beatriz Biedma como, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), describieron como fraude de ley.