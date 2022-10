Día 1 con la nueva Ley de Memoria Democrática en vigor. La Fundación Francisco Franco, creada en honor al dictador que gobernó España entre 1939 y 1975, es una de las previsibles víctimas. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere cargarse esta entidad a toda costa. OKDIARIO habla con el general Juan Chicharro, su presidente, y se lo toma con calma. «Nos veremos en los tribunales cuando les interese que se hable de esto y no de otras cosas. Estamos muy tranquilos y seguiremos con nuestras actividades. No nos amedrenta», detalla.

PREGUNTA: A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que les aboca a ser ilegalizados, ¿qué pasos va a dar su fundación?

RESPUESTA: Vamos a seguir con nuestras actividades habituales. Por supuesto. No consideramos que estamos actuando fuera de la legalidad vigente. De ninguna de las maneras. Creemos que no se aplica nada de lo que dice la propia Ley. Cuando se refiere a las fundaciones habla de que vayan contra el interés general. No hacemos eso en absoluto. Es curioso determinar por ley qué es interés general y qué no. También habla de apología del franquismo. ¿Nos preguntamos que es eso? Si digo que en tiempos de Franco se construyeron pantanos y se creó la seguridad social, ¿es apología? La Ley va contra el menosprecio, humillación y descrédito de las víctimas o la incitación al odio y a la violencia. No hacemos nada de eso.

P: ¿No se amedrentan?

R: No. No nos asusta para nada. En su caso, si instan judicialmente la extinción de nuestra fundación, lo tendrá que decir un juez. Iremos y nos veremos en los tribunales. Si existe en España Estado de derecho todavía, que bueno…, veremos. Nosotros nos acogemos a la Constitución Española, mantenemos nuestra libertad de expresión, de opinión, de cátedra, como consagra la Carta Magna. Sería absolutamente inconstitucional. Estamos muy tranquilos. Desde luego, si siguen presionando en los tribunales, ahí nos veremos las caras.

P: ¿Qué actividades realizan?

R: Cumplir con nuestros estatutos: difundir, promover la obra, el legado y la memoria de Francisco Franco desde un punto de vista histórico. ¿Podrán hacerlo de Largo Caballero pero nosotros no de Francisco Franco? Son nuestros derechos constitucionales. Contamos como una España pasó de un estado miserable a ser la novena potencia industrial del mundo y que salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Historia pura y dura. Quieren borrar la historia y, para eso, tienen que borrarnos a nosotros porque no les gusta nuestra opinión.

P: Para la última carpa informativa en Madrid, ¿recibieron el visto bueno desde la Delegación del Gobierno, en manos del PSOE?

R: Sí. Todos los permisos habidos y por haber, sin ningún problema. Mucha gente interesada pasaba y preguntaba. Se interesaba con un gran desconocimiento, era pasmoso. Mucha gente decía: «¿No están ilegalizados?». Eso sí, hace diez años nadie conocía la Fundación Franco y curiosamente todo el mundo ya sí. Gracias a Pedro Sánchez.

Carpa de la Fundación Franco.

P: ¿Temen que el Gobierno arme un expediente con acciones vuestras que les pueda llevar a la ilegalización con la nueva norma?

R: Es posible. Que lo intenten. Si ven la oportunidad, lo harán. Lo harán cuando les interese políticamente. Cuando les interese que se hable de esto y no de otras cosas, que es lo que viene haciendo. Nosotros lo llamamos ‘el comodín franco’. Nos veremos en los tribunales.

P: ¿Qué le parece la promesa del PP de derogar la ley?

R: Ojalá sea verdad lo que dice Feijóo. No puedo hacer otra cosa que creerle. Desgraciadamente, tenemos la experiencia de Rajoy que no derogó la Ley de 2007 como prometió. Es cierto que no dio fondos. Espero que Feijóo cumpla con su palabra.

Exhumación de Francisco Franco.

P: ¿Qué otros aspectos denuncian de la ley?

R: Mucho más que el futuro de la propia fundación, que es una ley totalitaria. Impone una verdad histórica por ley, algo que no sucede ni en la antigua Unión Soviética. Hoy sucedería en Corea del Norte o Venezuela. Habla de víctimas de un bando nada más, cuando hubo víctimas de los dos. Me preocupa porque es inconstitucional y por las mentiras históricas que tumba cualquier historiador medianamente objetivo. Es de vergüenza. La mentira es la herramienta principal y más querida del marxismo. Es incluso hasta surrealista en sus términos.

P: ¿Cómo ve el futuro del Valle de los Caídos?

R: Es realmente triste. Una tergiversación continua de la historia. Es una ley del odio y de la venganza. Todo lo que se dice en la Ley sobre lo que es y ha significado el Valle de los Caídos es mentira. Convierten un cementerio cristiano católico en civil. La basílica es sagrada. Me gustaría saber la opinión de la Iglesia Católica y su jerarquía, que están muy calladitos. Me preocupa la comunidad benedictina y la propia cruz que, si pudieran, la volarían.