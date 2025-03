Las feministas del 8M callan sobre Monedero pero insultan a Abascal: «Qué pena que no te abortaran»

Una turba de feministas radicales que ha nutrido la manifestación por el 8M en Madrid ha lanzado cánticos contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero han callado cuando este medio les ha preguntado sobre las acusaciones de abusos sexuales que pesan sobre Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. «Que pena que tu madre no te abortara», «puto Vox» y «Abascal es un criminal», han sido algunas consignas que se han escuchado sobre el líder de Vox.

Este hecho ha ocurrido en una manifestación que supuestamente defiende la tolerancia, el respeto al diferente, y la lucha contra la violencia. Valores que han brillado por su ausencia en una concentración donde la prensa libre ha sufrido insultos y ataques físicos por parte de varios asistentes. Así, varias feministas han intentado impedir entre empujones que la reportera de OKDIARIO, Laura Fernández, preguntase a Irene Montero sobre los escándalos sexuales que presuntamente cometieron los fundadores de Podemos. «Sois feministas y antirracistas y yo soy mujer y mexicana», ha denunciado Fernández ante los insultos de varias mujeres.

«Vergüenza les tendría que dar a ustedes de no dejar trabajar a una mujer», ha continuado la profesional quien ha advertido sobre la falta de eficiencia de los cordones humanos en la manifestación feminista. «Si os fallan los cordones humanos y yo me he podido colar, normal que se os cuelen acosadores sexuales», ha dicho mientras era insultada a pocos centímetros por varios seguidores de Irene Montero visiblemente exaltados.

Sobre el 8M y la defensa hacia las mujeres, Abascal dijo, durante una entrevista en Servimedia, que este Gobierno es un peligro para las mujeres porque no para de desprotegerlas. «Actuando como actuamos en nuestras casas, con nuestras mujeres, con nuestras madres, con nuestras hijas, queriendolas como queremos también a los hombres de nuestra casa y reivindicando una igualdad verdadera y exigiendo a este gobierno que deje de desproteger a las mujeres porque se ha convertido en un peligro para las mujeres en España», ha dicho el líder de Vox.