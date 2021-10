El ex presidente del Gobierno Felipe González ha cuestionado este sábado en presencia de Pedro Sánchez que Unidas Podemos, lancen continuos ataques al «régimen del 78». En su intervención en el 40º Congreso federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Valencia, González ha hecho un alegato de la Transición de la que formó parte y se ha mostrado orgulloso «de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que llaman el régimen del 78» ante un Sánchez que gobierna con proetarras, chavistas y golpistas.

«A mucha honra», ha enfatizado González, en clara respuesta, aunque sin citarle expresamente, al ex vicepresidente segundo del Gobierno y el ex líder de Podemos Pablo Iglesias, que llegó al poder de la mano de Pedro Sánchez arremetiendo contra los consensos de la Transición y exigiendo un «proceso constituyente» hacia una tercera república.

Una afirmación de González ante los más de 4.000 delegados y militantes que asisten este sábado a la inauguración del 40º Congreso del PSOE que ha sido recibida con un amplio aplauso, incluido el del propio Sánchez, en primera fila. El jefe del Ejecutivo ha reaccionado como si el alegato no fuera con él, como si no hubiera sentado en el Consejo de Ministros 80 años después a los comunistas que pretenden liquidar el «régimen del 78». De hecho, siguen empleando este término, con desprecio, en sus intervenciones parlamentarias.

«Torpeza»

Tras el sonoro aplauso, el ex presidente del Gobierno ha ido más allá y ha lamentado la «torpeza» de «inventar» ese término de «régimen del 78» para referirse a ese periodo de forma despectiva. «Me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase del régimen del 78, aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza», ha remarcado Felipe González.

«La torpeza es de tal magnitud que cuando hablan de un régimen del 78 definen perfectamente lo que pasó, un régimen que acabó y otro que nació. Nació otro régimen mediante pactos políticos», ha proseguido el ex líder socialista. Acto seguido, ha mostrado también su asombro por que haya «algunos que ahora dicen defender la Constitución, pero se atrevan a defenderla no cumpliéndola», ha enfatizado, agregando que antes de subir al escenario lo había comentado con Pedro Sánchez.

Contra los «tiranos»

Previamente, González también ha aprovechado para cargar contra todos los tipos de «tiranías», se disfracen «con una bandera o con otra», haciendo mención expresa a los «amigos» del otro lado del Atlántico. «Yo siempre he sido moderado salvo en una cosa, me repugnan los tiranos de cualquier signo. No soporto las tiranías. No me importa que se disfracen con una bandera o con otra, la tiranía es una permanente violación de los derechos humanos, del Estado de Derecho», ha apostillado.

Otro dardo del ex presidente a los aliados de Podemos en las narcordictaduras bolivarianas, como la Venezuela de Nicolás Maduro, y del propio José Luis Rodríguez Zapatero, ex líder del PSOE y ex jefe del Ejecutivo, que le precedió en el uso de la palabra ante el plenario.