Moncloa no esperaba ningún toque de atención de Felipe González a Pedro Sánchez en su intervención en el congreso socialista de Valencia. Y los ha habido, aunque con moderación. Le habían dado quince minutos de intervención y se ha alargado más de cuarenta. Tiempo suficiente para criticar el feminismo de Carmen Calvo, comparándolo con el de Carmen Alborch que según él «es el que tenemos que reivindicar»; apostar por monarquía parlamentaria de la que se dotó España con la Constitución de 1978 frente a los que claman por la republica y a exigir a Sánchez «que estimule la libertad de expresar críticamente y opinar lo que se piensa «.

Hacía años que González no hablaba. Dice que cuando no te preguntan «mejor te callas». «Aunque no siempre me callo» ha añadido. Porque su cabeza sigue dando vueltas a dar respuestas a los problemas de España, ha manifestado, y porque «yo creo en el socialismo democrático, y lo practico». Aunque en plena escalada de la factura de la luz, con un ejecutivo que parece no encontrar la solución al problema, el expresidente se pone a disposición de Sánchez por si le quiere preguntar: «me gustaría hablar de un buen plan de ahorro energético».

A punto de cumplir los 80 años, y con esa petición expresa al líder socialista de estimular el librepensamiento, algo que provoca ardor en Ferraz, Felipe González reivindica que «yo me siento libre porque digo lo que pienso». «No digo todo lo que pienso, porque sería impertinente estar todo el día cascando». «Yo he sido siempre moderado, salvo en una cosa: me repugnan los tiranos de cualquier signo. No soporto las tiranías, se disfracen con la bandera que se disfracen» ha espetado con un mensaje en el que se podía sentir aludido José Luis Rodríguez Zapatero, muy amigo del régimen de Nicolás Maduro.

La palabra régimen también la ha sacado a colación para apuntar hacía Pablo Iglesias. En concreto le ha pedido «que se crease un premio al inventor de la frase del régimen del 78» -el exlíder de Podemos, porque «la torpeza es de tal magnitud, que nos ha ayudado». Según él la afirmación encarna a la perfección lo que ocurrió en aquel entonces y que sigue reivindicando a día de hoy: «acabó un régimen y empezó otro mediante pactos políticos».

Felipe González ha mandado también un aviso a Sánchez en lo que a las políticas económicas del Gobierno respecta. «Frente al neoliberalismo un sistema social fuerte, no el neopobrismo» ha exclamado. Mensaje que seguro suscribe Nadia Calviño pero que tal vez no gusta tanto a Yolanda Díaz. «El edificio de la convivencia tiene que tener buena cimentación» ha añadido, en un mensaje en el que no ha olvidado tampoco las tensiones territoriales. Los «cambios en la ley, deben ser sin diferencias».