Lo han sido todo en el PSOE. Los hombres de Pedro, los que confiaron en él y a los que les devolvió su apoyo con una silla en la Ejecutiva. Y con la llegada al Gobierno, a la mayoría, con un puesto institucional. Pero también los considerados frikis por el entorno del líder. Y ahora que ya no les debe nada: son defenestrados. Hasta tal punto que, con un pie y medio ya fuera del poder orgánico, la mayoría deambulaban este viernes por los pasillos del congreso socialista sin pena ni gloria. Sin fotos ni aproximaciones por interés. Como un militante más de base invitado al conclave.

Francisco Polo, Manuel Escudero, Francisco Salazar, Patxi López, Carles Ruiz, Óscar Puente… son sólo algunos de los nombres de los dirigentes del PSOE que hace sólo cuatro años andaban por el recinto ferial de IFEMA con aires de soberbia conscientes de que lo eran todo. Todos ellos saben ya que no repetirán en la próxima dirección del partido. El pasado viernes participaron en la última reunión en Ferraz. Son historia del PSOE para dejar paso a la revolución interna que quiere provocar Sánchez a partir de este fin de semana.

Al cierre de la jornada de este viernes, más allá de los nombres de Adriana Lastra, Santos Cerdán, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Javier Izquierdo, Llanos Castellanos, Juan Espadas y Guillermo Fernández Vara no se conocían otros que vayan a ocupar una silla en Ferraz en los próximos cuatro años. Es una sorpresa. Sólo Pedro Sánchez sabe quién tendrá a su lado en el PSOE. Y todavía no al 100%. Tiene la estructura del nuevo equipo en la cabeza, pero hay algún cargo sin nombre predefinido. Y alguna persona sin responsabilidad fijada. No se esperan grandes sorpresas, más bien al contrario. Nombres casi desconocidos que no hagan sombra al líder. Personas que en el próximo congreso de aquí cuatro años, deambulen sin pena ni gloria como este viernes lo hacían Polo, Salazar, Escudero o Puente.

Sin rastro de Ábalos

José Luis Ábalos nunca ha llegado a ser un cadáver de Sánchez porque supo decir adiós a tiempo. Cuando el presidente decidió prescindir de él en el Gobierno, el ex secretario de Organización abandonó también la Ejecutiva Federal. Lo hizo consciente de lo que hacía, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Era su forma de responder a la deslealtad del líder hacía él, que siempre le guardó respeto. En la primera jornada del Congreso Federal no apareció por la Fira de Valencia, su ciudad. Ni se hizo la foto con la dirección saliente de la que había formado parte. Se espera su presencia a lo largo de este sábado.