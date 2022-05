El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que las bajas menstruales «las dan los médicos» dependiendo del caso concreto y que un médico sabe perfectamente en qué casos está indicada una baja y cuando no.

«Al parecer ahora el debate es si se da una baja durante el periodo de menstruación. Las bajas las dan los médicos. Mi posición es que las bajas laborales las dan los médicos del sistema nacional de salud y un médico sabe perfectamente en qué casos está indicado una baja y cuando no. En qué casos un periodo menstrual puede producir problemas sanitarios y problemas médicos severos y en ese caso la baja procederá y en que otros no se producen porque hay tratamiento y en que otros no se producen porque no hay una afectación a la salud de la mujer», ha dicho Feijóo durante una entrevista en RNE.

Asimismo el líder gallego ha criticado que el Gobierno saque ahora este debate y lo utilice como cortina de humo de los problemas que realmente dañan a nuestra sociedad. «Aquí de lo que se trata siempre en mi opinión es de intentar cambiar la actualidad cuando no te interesa o cuando no te convence. Cada vez que usted tenga un problema cambie la conversación», ha criticado Feijóo.

La baja laboral de tres días por la regla ha hecho que las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, se enfrenten para demostrar cuál de las dos es más feminista y mira más por el bienestar de las mujeres. Calviño aseguró este jueves que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres». Poco después, Yolanda Díaz sentenció que lo que «estigmatiza» a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino «no tener la sensibilidad suficiente» para comprender que mujeres y hombres son «diferentes».

El presidente del Partido Popular también ha comentado, durante la misma entrevista, la situación tan alarmante que vive nuestra economía. «No hay una sola previsión económica del Gobierno que se haya cumplido, es un fracaso. O cambiamos la política económica o vamos a acabar esta legislatura con el mayor nivel de deuda», ha señalado.