El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado el porqué de la ruptura de las negociaciones con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Sánchez tiene que elegir entre pactar con el PP por la mañana y con ERC por la tarde», ha afirmado el jefe de la oposición este viernes durante una conferencia en Vitoria organizada por El Correo.

«En primer lugar, es evidente que estábamos avanzando en un posible acuerdo en el que todavía faltaban algunas cosas no menores, como por ejemplo el compromiso concreto y detallado por escrito con la redacción definitiva de que los jueces elijan a los jueces en una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y para nosotros ese asunto es muy determinante», ha señalado para ofrecer su versión.

El presidente del PP ha revelado que «al interlocutor del Gobierno» su partido le trasladó su «inquietud» por la intención de Sánchez de reformar el delito de sedición. «Ayer la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados dijo que si efectivamente se modificaría el delito de sedición y por tanto el Código Penal. Por la mañana, compañeros suyos me trasladaron la pregunta de si eso condicionaba o no el posible acuerdo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial», ha apostillado.

«En su agenda»

«Y fui prudente porque por la tarde tenía una conversación con el presidente del Gobierno y por lo tanto, mientras no hablase con el presidente de mi gobierno, yo no iba a hacer declaraciones al respecto. El presidente del Gobierno me transmitió que efectivamente el Gobierno tiene en agenda modificar el delito de sedición. Y como ustedes se pueden imaginar, es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos», ha indicado Alberto Núñez Feijóo.

El líder de los populares ha defendido que «no es compatible hablar de la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión las sentencias del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo». «Le propuse al presidente seguir avanzando en una posible y en un posible acuerdo de Estado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, previa modificación de la Ley Orgánica del Consejo General y comprometernos a consensuar también la reforma del Código Penal sobre aquellos delitos que afectan a la propia Constitución, que es la unidad de la nación y la organización territorial del Estado. Por tanto, los delitos de sedición y los delitos de rebelión no se pueden modificar de forma unilateral fuera del bloque constitucional», ha recalcado.

«Seguimos sentados»

Feijóo le pidió también a Sánchez «un consenso sobre la reforma del Código Penal y proseguir con el consenso sobre la independencia del poder judicial. El presidente trasladó que no se comprometía a reformar el Código Penal con consenso por parte del Partido Popular y por lo tanto entendí que en este momento sería una incongruencia pactar por la mañana la defensa de la Constitución y de la independencia judicial y pactar por la tarde el cambio de los delitos».

«Ese tipo de incongruencias nos parece que no la entenderían ni los votantes siquiera del PSOE. Y esto es lo que ha ocurrido. Si el Gobierno quiere acuerdo, nosotros seguimos sentados en la mesa. Entiendo que un presidente del Gobierno no puede negociar con los constitucionalistas por la mañana y pactar lo contrario por la tarde con los independentistas», ha advertido.

Por ello, Alberto Núñez Feijóo ha instado a Pedro Sánchez a pactar con los partidos constitucionalistas y no con los separatistas. «Tiene que decidirse. Nosotros con los independentistas no tenemos compromisos, y el presidente del Gobierno tampoco. Y se equivoca si prefiere pactar con los independentistas antes de pactar con los constitucionalistas», ha defendido.

«Esperemos esa rectificación y por mi parte, insisto, seguimos a disposición del Gobierno», ha zanjado.