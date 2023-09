Feijóo a Sánchez: «Hay que tener cuajo para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros»

Sin respiro, Alberto Núñez Feijóo ha dejado acorralado a Pedro Sánchez por sus pactos con Bildu. El líder del PP ha enfrentado al socialista con las alianzas que le mantienen en La Moncloa. «Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez, yo no los quiero», ha resuelto desde la tribuna, en su réplica a la formación de Arnaldo Otegi. Sánchez apenas ha respondido con una mueca, más pendiente de su móvil que del debate. «Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido, señores del PSOE», ha enfatizado Feijóo, recibiendo la ovación cerrada de la bancada popular.

El aspirante a la Presidencia del Gobierno ha recalcado que no le «ofende en absoluto» que Bildu no le apoye y ha añadido que lo que le «preocuparía es que le votase». «Señorías para mí todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor», ha proclamado.

Una tras otra, sus intervenciones han sido respondidas con aplausos de su bancada, mientras iba dejando retratados los apoyos de Sánchez. Los mismos con los que contará el secretario general socialista en su hipotética investidura. Feijóo ha recordado que Bildu «sigue llevando a condenados por delitos de sangre en sus listas» y ha destacado su falta de disculpas hacia las víctimas del terrorismo. «No puede haber concordia cuando una de las partes espera que se le perdone sin pedir perdón. Siempre ha habido voluntad de reconciliación por parte de las víctimas pero nunca de los verdugos», ha lamentado.

El líder del PP ha avisado que «Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario» y que la estrategia del PSOE es «blanquearlo». En ese momento, ha citado las palabras de Josu Ternera, jefe de ETA: «Los muertos eran para que el Gobierno tuviese elementos de análisis».

Para Feijóo, Bildu no es comparable con el resto de formaciones -«ustedes son otra cosa»- y ha recordado que el partido ha tenido «durante muchos años en su punto de mira» a los cargos del PP.

«Los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, viudas y los hermanos que se quedaron sin hermanos. Tenemos que estar agradecidísismos a Bildu», ha enfatizado, en respuesta a las palabras de la portavoz Mertxe Aizpurua, que antes se había jactado de que su partido sea una vez más decisivo para que Sánchez siga en el poder.