El grupo parlamentario del PSOE ha obligado a sus diputados a dormir esta noche a escasos metros del Congreso y a acreditar que lo hacen. Hasta el viernes. Para evitar que ninguno de ellos pueda no llegar a tiempo a las dos votaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, un hecho que podría facilitar su elección como presidente del Gobierno. La ausencia de siete parlamentarios cambiaría las mayorías y Feijóo podría resultar elegido este miércoles con la mayoría absoluta de sus 172 escaños asegurados o con más ‘síes’ que ‘noes’ en la segunda votación del viernes.

De esta forma, como si de un equipo de fútbol se tratase, los diputados del PSOE quedan concentrados durante toda la semana en Madrid y dormir cerca del hemiciclo del Congreso con el fin de evitar que ningún contratiempo pueda mover las mayorías y aupar al candidato del PP a la presidencia del Gobierno. Se trata de un plan antifaltas que Ferraz ya ha activado en otras votaciones «tan ajustadas» como la investidura de Pedro Sánchez en Reyes de 2020. Como entonces, también esta semana, la dirección socialista ha obligado a sus parlamentarios a acreditar que tenían reserva en hoteles de la zona.

En aplicación de dicho plan, el PSOE obliga a sus diputados que no residen en Madrid capital a dormir en las inmediaciones del Congreso la noche de este martes a miércoles y la del jueves al viernes. Aunque deberán permanecer toda la semana en la ciudad, para que un atasco o el retraso de un avión o tren trunquen sus planes a la hora de la votación. De hecho la dirección les ha colocado un curso de formación obligatorio en sus agendas el jueves, para impedir que nadie tenga la tentación de marcharse de Madrid.

El objetivo de esta decisión, que cambia los hábitos de los diputados y diputadas, es «evitar cualquier contratiempo» que haga que algún representante del PSOE no llegue a su escaño a tiempo y hora, lo que podría cambiar las mayorías de votos en el Congreso para la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. La votación telemática, que sus señorías han utilizado en otras ocasiones, no es posible esta vez, ya que deberían haber pedido el voto a distancia antes de comenzar el pleno. Algo que nadie hizo.

La obligación que deben cumplir todos los parlamentarios residan dónde residan si no es en la capital española -afectando incluso a los de Toledo, Ávila, Segovia o Guadalajara-, es vigente para la pasada madrugada y para la noche del jueves al viernes, cuando se produzca la segunda y definitiva votación en la que Feijóo únicamente necesita más síes que nos.

Los 172 escaños de los que dispone a día de hoy el candidato del PP, a cuatro de la mayoría absoluta, hacen que con la ausencia de sólo seis diputados la votación sobre la idoneidad o no de Feijóo como presidente del Gobierno quedase empatada en la primera votación. Lo que bloquearía la formación de gobierno. En el caso de que siete de los 350 diputados no llegasen al pleno o no estuvieran en su escaño en el momento de la votación, Feijóo podría salir elegido con mayoría absoluta gracias a los votos de su partido, Vox, Coalición Canaria y UPN. Algo muy improbable, pero que el PSOE pretende asegurarse de que no ocurrirá, ejerciendo un control férreo de sus diputados en el tiempo libre que tienen entre sesión y sesión.

Formación obligatoria en el Congreso

Para pasar lista y asegurarse de que todos los diputados cumplen con la obligación impuesta, el PSOE ha organizado un curso de formación para sus parlamentarios al que están «obligados a acudir» el próximo jueves. De esta manera, la dirección del grupo parlamentario capitaneado por Patxi López se asegura de que ninguno de sus compañeros vuelve a su localidad de origen el miércoles al finalizar la primera votación, y hasta que se produzca la segunda, prevista para el viernes a media mañana. El portavoz accidental del PSOE en la sesión de este martes, Óscar Puente, ya advirtió a Feijóo de que «pierdan toda esperanza de quebrar al PSOE».

No sólo el PSOE

El Partido Socialista no es el único grupo parlamentario que obliga a sus miembros a estar cerca del Congreso en las horas previas a la votación del candidato a la presidencia. También Sumar, el grupo de Yolanda Díaz, y ERC, de Gabriel Rufián, han obligado a sus parlamentarios a modificar sus rutinas habituales y a acreditar que tenían reserva en los aledaños de la Cámara baja. En algunos casos los diputados incluso se han visto obligados a cambiar su alojamiento habitual, para poder ir caminando en menos de cinco minutos al parlamento español.