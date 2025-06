Feijóo: «El PSOE ha comprado gobiernos y apoyos con el dinero de los españoles»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha dicho este martes que «el sanchismo lo pudre todo», en referencia a «todas las informaciones que rodean a Sánchez» le relacionan con la corrupción. El líder popular ha dicho que en su proyecto político «no cabe la corrupción» y que «el que meta la mano en la caja, se va». El presidente del PP también ha dirigido una dura crítica al PSOE durante la presentación de su candidatura para ser reelegido como presidente del PP. «El PSOE ha comprado gobiernos y apoyos con el dinero y el derecho de los españoles», ha dicho desde Logroño.

Feijóo ha dado los primeros pasos en su camino para el Congreso del Partido Popular en el que será reelegido presidente del partido. «Os garantizo que no habrá impunidad para la decadencia, no habrá amnistía para la corrupción y no habrá futuro para quienes ya sólo tienen pasado que superar», ha dicho el popular.

El presidente del Partido Popular ha presentado este martes en un acto en Logroño su candidatura a la reelección como líder del PP. En el acto también han intervenido Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, y Conrado Escobar, alcalde de Logroño.

Feijóo ha retratado al PSOE durante su intervención, asegurando que el partido de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, «ha cruzado todos los límites de la indecencia política y de la inmoralidad», para añadir que «será la justicia que dirá hasta que limites los ha cruzado».

«Ningún Tezanos, ningún García Ortiz, ningún Conde Pumpido, ni ninguna Leire, nos va a convencer de que una mentira es verdad, de que un incumplimiento es tener palabra, y de que las cesiones son principios y que los privilegios son justos», ha asegurado el líder del Partido Popular.

Para Feijóo, «gobiernan los que quieren que España fracase» y «legislan para protegerse, no para proteger a los españoles», así como «usan las instituciones del Estado para servirse». «Estamos oyendo muchos nombres propios, pero todos convergen en una sola persona, ya que España tenga un Gobierno lleno de Koldos, lleno de Ábalos, lleno de Leires o de Jessicas es responsabilidad de Pedro Sánchez», ha destacado.