Feijóo defiende en la Barcelona de Colau el desalojo «en 24 horas» de los okupas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propone el desalojo «inmediato» de okupas en el caso de «que veamos gente tirando una puerta y entrando a la vivienda», así como aumentar las penas de prisión hasta los tres años por delitos de usurpación de vivienda para hacer frente a este problema. También ha planteado como medida el considerar «nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal».

Así lo ha defendido Feijóo este viernes en Barcelona en la Convención Sectorial del PP llamada «medidas frente a la ocupación, a la altura de un gran país». El jefe de la oposición ha querido hablar de este problema que afecta en gran medida a la Ciudad Condal debido a la gestión de su alcaldesa, la podemita Ada Colau, que gobierna en coalición con el PSC.

«Proponemos un desalojo en un plazo máximo de 24 horas a aquellos que no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven 24 horas. Segundo, un desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, es decir, en el caso de que veamos a la gente cómo está tirando una puerta y entrando en la vivienda, un desalojo inmediato de la misma porque nadie tira una puerta cuando tiene la llave de su casa», ha explicado el líder del PP.

En este sentido, también ha propuesto «reforzar las penas del delito de usurpación de vivienda con hasta tres años de prisión». Otras medidas que propuestas por su partido son «mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias», «considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal» y «prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o de municipio o de domicilio».

El PP es partidario de «devolver las cantidades abonadas al propietario de esa vivienda que ha sido ocupada, el IBI del Ayuntamiento y el impuesto de patrimonio en las comunidades donde lo haya, por el tiempo que ha sufrido la ocupación de la vivienda». «Es sorprendente que que haya ayuntamientos que miren para otro lado en la ocupación de la vivienda y le cobren el impuesto de bienes inmuebles al propietario que tiene ocupada la vivienda. Esto realmente es una doble burla al estado de Derecho», ha señalado Feijóo en alusión al Gobierno municipal de Colau.

La última medida de los populares en esta materia es la de «reforzar los equipos de las fuerzas de seguridad y de los tribunales de justicia para que los desahucios se produzcan en 24 horas y para que los desalojos se produzcan de forma inmediata».

«¿Y por qué tomamos estas decisiones estando en la oposición? Porque el Gobierno no las toma ¿Y por qué el Gobierno no las toma? Porque tiene socios que no están de acuerdo con que se adopten. Y si esos socios fallan, el Gobierno no tiene la mayoría para seguir gobernando. Y como al Gobierno le interesa más gobernar que defender, en algunos casos los derechos de sus ciudadanos, tiene que ser la oposición la que defienda a los ciudadanos y también es nuestra obligación hacerlo», ha zanjado Alberto Núñez Feijóo durante su intervención.