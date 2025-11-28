Feijóo promete a los empresarios catalanes convocar elecciones si Junts apoya la moción de censura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido este viernes, durante un acto de Foment del Treball en Cataluña, a presentar una moción de censura para convocar elecciones si Junts la apoya. «Lo que me falta son votos de los suyos, pero no los tengo, esto es una constatación, no una crítica», ha dicho Feijóo a los empresarios catalanes.

En un acto de la patronal catalana encabezado por su presidente, Josep Sánchez Llibre, el líder popular ha subrayado textualmente que no le «faltan ganas» para presentar la moción, sino los votos necesarios para hacerlo.

«En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que está siguiendo el Gobierno», ha dicho ante los empresarios.

Feijóo ha subrayado el riesgo de «estancamiento económico, inseguridad y debilitamiento de la clase media». El líder del PP denuncia que España vive «sin presupuestos nuevos», con las mismas cuentas de 2023, lo que a su juicio impide «que un Gobierno sea serio». «Existe una alternativa», defendió, al tiempo que situó el acceso a la vivienda como el principal problema en Cataluña y en el conjunto de España.

La sentencia de Koldo y Ábalos

Feijóo también ha hablado sobre la sentencia de prisión provisional del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García Izaguirre. «Esta noche ha dormido en prisión el ex ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE. No es un cualquiera, es el arquitecto de la era Sánchez. Quienes hoy duermen en Moncloa y en la cárcel tienen mucho en común y, seguro, mucho que callar», ha señalado.

«Por tanto, el sanchismo ha entrado en prisión, y eso explica la histeria instalada en el Gobierno y en el partido del Gobierno. Porque quienes han dormido en la Moncloa y en la cárcel tienen mucho en común, tienen mucho que compartir y, seguro, tienen mucho que callar», ha continuado el líder popular.