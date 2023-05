El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este martes decir en el Senado que no pactará con Bildu tras las próximas elecciones del 28 de mayo, como le ha exigido hasta por dos veces el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un duelo parlamentario de alta tensión.

En sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, a doce días de la cita con las urnas, el jefe de la oposición ha emplazado a Sánchez a romper con sus socios de legislatura, que llevan a 44 condenados por terrorismo en sus listas (siete de ellos con delitos de sangre han dicho hoy que no tomarán sus actas si salen elegidos). «¿Va a romper los pactos con Bildu sí o no?», le ha preguntado Feijóo al líder del PSOE, pero éste ha declinado dar respuesta y se ha limitado a decir que «la democracia española derrotó a ETA hace doce años». «ETA dejó de existir salvo para el PP y para Vox», ha recalcado Sánchez.

«¡Qué pena! 144 años de historia del PSOE para acabar a disposición de Bildu», ha lanzado Feijóo al inquilino de la Moncloa, advirtiéndole de que el partido de Arnaldo Otegi «le puede reventar la campaña electoral». En esta línea, el líder del PP ha reiterado a Pedro Sánchez la necesidad de decir públicamente que «no va a aceptar ningún voto de Bildu» para los gobiernos municipales del País Vasco y Navarra, las diputaciones forales, la Presidencia de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona, ha ido enumerando Feijóo.

Así, el presidente del PP ha reprochado a Sánchez que tras beneficiar a golpistas, con indultos y la derogación de la sedición, y a violadores, con la ley del sólo sí es sí, ahora vaya a hacer lo mismo con «los que iban con pasamontañas y pistolas». «Con razón dijo Otegi que su gobierno era una oportunidad para ‘Euskal Herria’, usted es una oportunidad para Bildu, para Sortu, yo no lo seré nunca», ha remachado.

Tras la renuncia este martes de 7 de los 44 etarras en listas, Feijóo ha señalado «faltan dos etapas más». Y aquí ha reclamado que «Bildu rectifique de forma completa», formalizando dicha renuncia ante la Junta Electoral y haciéndola «extensiva» al resto de 44 condenados. «¿O a usted le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que daban las pistolas?», ha espetado al inquilino de la Moncloa.

«Soplar y sorber»

Además, Feijóo ha reprochado a Sánchez que los etarras «han renunciado por su conveniencia electoral y por la suya», señalando al jefe del Gobierno. Y la segunda etapa, el segundo paso, ha sido instar al secretario general del PSOE a que se comprometa a no pactar con Bildu tras el 28M. «Si lo de Bildu no es decente, tampoco es decente que pacte usted con ellos. Si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea. Garantice de una vez, hoy en esta sesión, que su pacto con Bildu se acabó, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo», ha enfatizado el líder del PP.

Horas antes, en una visita al mercadillo de Alcorcón, Feijóo insistió en que los 37 etarras restantes desaparezcan de las listas de Bildu. «Vamos a ver si durante la campaña conseguimos que los otros 37 condenados desparezcan de las listas de Bildu y que nunca más se vuelva a presentar nadie condenado por terrorismo en ningún Ayuntamiento de España», declaró a los medios.

Junto a ello, también dijo que los siete pistoleros de ETA condenados por delitos de sangre, que supuestamente han dicho no tomarán posesión del cargo, deben comparecer ante la Junta Electoral y renunciar por escrito a sus actas «para que no sea un engaño más».

Además, el líder del PP recordó que su formación «lleva días reclamando que esos terroristas desparezcan de las listas por dignidad, así como instando a Sánchez a utilizar la Abogacía General del Estado y la Fiscalía para obligar a Bildu a que desaparezcan de sus listas los 44 candidatos» vinculado al entramado de ETA.