Feijóo denuncia que Sánchez y el PSOE atacan a los jueces «para que no se atrevan a investigarles»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «atacando a los jueces para garantizar la impunidad» tanto de su Ejecutivo como del PSOE, creando un clima en el que «los jueces no se atrevan a investigarlos ni a sancionarlos». Además, ha recordado la moción de confianza que le ha planteado Junts a Sánchez, asegurando que no tendría «inconveniente» en apoyarla.

«Nos encontramos ante el jefe del Ejecutivo más rodeado por casos de corrupción desde el inicio de nuestra democracia, y la excusa ahora es hablar de una supuesta campaña de acoso judicial. En realidad, esto no es más que un ejemplo típico de populismo», ha señalado Feijóo.

Ha recordado que los ataques continuos a los jueces desde el Gobierno, impulsados además en medios de comunicación afines, son una estratagema del PSOE para evitar que otros jueces decidan abrir futuras causas de corrupción contra socialistas o miembros del Ejecutivo.

Respecto a la cuestión de confianza planteada por Junts, Feijóo ha subrayado que aún queda por ver si el PSOE permitirá que la Mesa del Congreso dé luz verde al trámite. Aunque considera que esta propuesta tiene un alcance limitado, aseguró que si no incluye condiciones externas, no tendría inconveniente en respaldarla.

En cuanto a la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez, Feijóo destaca que, aunque «es tan necesaria como inviable en este momento», no dispone actualmente de los cuatro votos adicionales que le harían falta para impulsarla. Según explicó, no la ha presentado aún precisamente porque carece del apoyo necesario: «Hoy no lo tengo», ha indicado en una entrevista con La Razón.

Al hablar sobre la relación del PP con Junts, señaló: «Estamos explorando si existe espacio para acuerdos en el Congreso y el Senado que beneficien el interés general de los españoles, especialmente en cuestiones económicas y fiscales. De hecho, ya hemos coincidido en iniciativas como reducir el coste de la electricidad en más de 1.000 millones para hogares, pymes e industrias. Esperamos que el Gobierno no frene esto».

El PNV

En relación con el PNV, indicó que, al igual que con Junts, habría margen para llegar a más entendimientos siempre que ambos partidos «se mantengan fieles a sus programas y a sus votantes». Sin embargo, Feijóo diferenció esto de «anteponer la conveniencia personal de sus líderes o la continuidad de sus gobiernos», como cree que sucede en Euskadi.

El dirigente popular afirmó que es incierto si habrá Presupuestos para 2025. Sobre la relación entre Moncloa y la Casa Real, evitó hacer comentarios que pudieran perjudicar a la Corona, aunque calificó de «insólito e impropio» que Sánchez dejara solo al Rey en Paiporta, una actitud que consideró desleal hacia la jefatura del Estado.

«El verdadero problema de España no es Franco, sino Sánchez», dijo Feijóo al ser consultado sobre la participación del PP en los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador. Añadió: «Pueden exhumar a Franco cien veces, pero eso no cambiará las imputaciones que pesan sobre su mujer, su hermano y toda la red vinculada a su partido y Gobierno. Sánchez prefiere mirar al pasado porque no quiere que se analice el presente y sabe que no tiene futuro».