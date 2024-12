Feijóo cree que Sánchez sólo tiene dos opciones: «Más cesiones» al separatismo o elecciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que Junts diga ahora que no se fía de Pedro Sánchez para pedir una cuestión de confianza, cuando hace un año sí se fiaba de él, y ha exigido al presidente socialista que convoque elecciones anticipadas. Así lo ha declarado en Barcelona ante los medios de comunicación después de visitar la sede de ISDIN, compañía española de productos dermatológicos.

Tras conocerse que Junts ha pedido a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, Feijóo ha dicho que tras este movimiento sólo contempla dos caminos: que Sánchez siga «cediendo al separatismo lo que el separatismo le exige» o «poner fin a la legislatura». «Lo lógico sería lo segundo, que es consultar a los españoles y que es lo que los españoles quieren», ha subrayado el jefe de la oposición, exigiendo una vez más a Sánchez, acorralado por la corrupción, que llame a las urnas.

«La legislatura ahora sólo puede desarrollarse por dos vías: la de más cesiones o la de su final. No sabemos qué camino tomará Sánchez ni la voluntad definitiva de Junts», ha señalado Feijóo sobre esa petición de una cuestión de confianza por parte de los secesionistas.

«Desconozco si esto va en serio o no», ha añadido Feijóo sobre la posición de los independentistas, añadiendo que está convencido de que «Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts». «Esta legislatura es un sinsentido», ha reiterado.

«Llevamos más de un año sin legislatura desde el punto vista de leyes y de reformas estructurales en nuestro país. Este Gobierno ha intentado engañar a todo el mundo y cada vez la gente desconfía más del Gobierno», ha sostenido.

«Esta legislatura ha nacido con un inmenso error. No de la confianza, sino del interés. Pactar con una persona que no es de fiar, siempre lleva a malos resultados. Junts dice ahora que no se fía de Sánchez y nosotros tampoco desde el primer instante», ha apostillado.

El partido de Carles Puigdemont ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza porque, pasado más de un año desde su investidura, constata «falta de voluntad política» sobre los acuerdos que la hicieron posible.

Junts sostiene en el texto de esta iniciativa que la ausencia de avances de forma «completa y ágil» imposibilita «generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encauzar el resto de la legislatura».

No obstante, esta PNL -si resulta aprobada no pasará de ser un mandato parlamentario no vinculante- sólo servirá para que se retraten los grupos parlamentarios, puesto que la cuestión de confianza únicamente la puede presentar el jefe del Ejecutivo. El artículo 112 de la Constitución establece que la cuestión de confianza corresponde registrarla al presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general.

«Tranquilidad»

Por su parte, Enma López, integrante de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha pedido «tranquilidad y calma» después de que este mismo lunes el líder de Junts, Carles Puigdemont, dijese que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es de fiar y pidiese una moción de confianza.

En un acto en el cementerio civil de La Almudena por el 99 aniversario del fallecimiento del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, López ha querido dejar claro que presentar una moción de confianza es una potestad «en exclusiva» del presidente del Gobierno.

«En todo caso, insisto, calma, tranquilidad. Aquí lo que hay es un Partido Socialista que cumple, un Gobierno socialista que cumple», ha indicado después de que Puigdemont recriminase que un año después de la investidura de Sánchez, que salió adelante gracias a su apoyo, «no hay una amnistía completa», el catalán no es idioma oficial de la Unión Europea y tampoco hay un acuerdo bilateral para la financiación autonómica de Cataluña, como reclaman los separatistas.

Desde Sumar, socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, la portavoz de Comuns, Aina Vidal, ha pedido a Junts que «no le haga el juego a la extrema derecha» con iniciativas como ésta.

Según Vidal, «no hay que aprovechar la situación actual para hacer partidismo» porque lo que los ciudadanos necesitan «es impulsar nuevas políticas públicas, mejoras en las prestaciones, un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional», ha manifestado.

Además, Vidal ha dicho a Junts que «cuando cuestiona la estabilidad española engaña a la población catalana, porque si estuviéramos en manos de un Gobierno de PP y Vox, no habría ningún tipo de avance en estas cuestiones ni en la obtención de nuevas competencias para la Generalitat» que preside el socialista Salvador Illa, ha añadido.