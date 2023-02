Feijóo carga contra la Ley Trans de Sánchez: «Yo no soy un progenitor no gestante, soy un padre»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este sábado muy crítico con la «chapuza legal» y «frivolidad» de la Ley Trans, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

En el acto de presentación de la candidata del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Feijóo ha prometido que, cuando gobierne, aprobará una nueva ley para este colectivo «que no afectará a la dignidad de nadie ni de los menores».

«No dejaremos que tomen decisiones de las que se pueden arrepentir toda su vida», ha subrayado.

El dirigente popular ha reprochado que el Gobierno apruebe una ley contra el criterio de médicos, juristas, padres, profesores e incluso del colectivo feminista.

«Han seguido el mismo camino que con el sí es sí, que es imponer la ideología minoritaria al sentido común y a los derechos de los ciudadanos», ha afeado. En este contexto, ha destacado que «gracias a Sánchez y Podemos cuando vayamos a inscribir a nuestro hijo en el registro no seremos padre o madre, sino progenitor gestante».

«Queremos seguir siendo padres o madres, madres o padres», ha reivindicado. Feijóo ha insistido en que la cuestión «no es broma». «Hemos rebajado las penas a los violadores y ahora se permite cambiar de sexo libremente a un menor de 16 años con acudir al registro civil. Y se puede cambiar de sexo cuantas veces se quiera. Yo, como hombre, no soy un progenitor no gestante, soy un padre», ha enfatizado.

«Os aseguro que esta Ley Trans va a durar lo mismo que Sánchez en el Gobierno», ha prometido.

Sólo sí es sí

El líder del PP se ha referido también a la Ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya la rebaja de condenas a medio millar de agresores sexuales.

«Ningún Gobierno ha retrocedido tanto en la defensa de las mujeres como el de Pedro Sánchez y Podemos», ha lamentado.

Feijóo ha señalado que la norma, impulsada por Igualdad pero que contó con el visto bueno de Sánchez en el Consejo de Ministros, «es uno de los mayores ejercicios de cinismo que un Gobierno ha cometido en la historia» y ha recordado que se aprobó «a pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones feministas y de las enmiendas del PP».

El presidente popular ha destacado que la propia ex vicepresidenta Carmen Calvo admitió que Moncloa sabía que la ley provocaría una rebaja de las condenas, como también reveló OKDIARIO.

Feijóo ha reprochado asimismo que Sánchez no acepte la propuesta de reforma que su partido registró ya el pasado 16 de diciembre. Pese a ello, sí ha confirmado que apoyará la modificación que el PSOE ha planteado en el Congreso «por respeto a las mujeres españolas, a nuestras madres, hermanas e hijas».

«El Gobierno lo ha hecho tan mal que bastaría muy poco para mejorarlo. Haciendo leyes que no reduzcan las penas a los agresores sexuales, no cambiando las normas para que cualquier político pueda declarar la independencia sin reproche penal, no haciendo una Ley Trans en contra de médicos, juristas, padres y profesores, y eso sí, haciendo trenes que entren por los túneles», ha ironizado.