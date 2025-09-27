Feijóo arma con los barones del PP la estrategia para sacar a España del «colapso» del sanchismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana en Murcia a la cúpula de su partido para armar la estrategia programática de los populares con la que relevar en el Gobierno a un sanchismo «colapsado política, moral y judicialmente». El giro en las políticas de extranjería, para frenar la inmigración ilegal, y el impulso de las políticas de vivienda son dos pilares fundamentales –aunque no únicos– de este cónclave de la cúpula del PP.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, participa también en este cónclave con el que Feijóo quiere reforzar la acción coordinada y unitaria en todos los frentes institucionales: los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, los parlamentos autonómicos, los gobiernos regionales que dirigen los populares –el PP está al frente de la mayoría de ejecutivos autonómicos–, y los ayuntamientos.

Todo ello teniendo en cuenta que, dada la estructura político-administrativa de España, el impulso de acciones estratégicas de gobierno dependen forzosamente de una acción coordinada entre los distintos niveles, dado que hay competencias repartidas o compartidas entre Estado, autonomías y entidades locales.

Además de redoblar el control de las fronteras y el endurecimiento de la normativa para acabar con la descontrolada ola de inmigración ilegal, el PP también va a incidir en la necesidad de actuar de forma ágil y eficaz en la ampliación del parque de vivienda allí donde hay más desajuste entre oferta y demanda, lo que ha conllevado a una disparada escalada de precios.

Otros de los asuntos que figuran en la agenda de esta cumbre autonómica liderada por Feijóo es el relanzamiento de las políticas agropecuarias, con el fin de reforzar el campo como un pilar necesario de la economía productiva y del empleo en España –además de ser necesario para luchar contra la despoblación– y revisar la financiación autonómica desde principios de solidaridad interterritorial, alejados de las concesiones bilaterales pactadas por Sánchez por interés político con sus socios independentistas de investidura –caso del cupo catalán o de la quita de deuda a la Generalitat–.

Según ha explicado Miguel Tellado, Feijóo quiere que este cónclave refuerce la estrategia programática con la que el PP afronte el relevo del sanchismo en el poder. «La alternativa está en marcha» y es «cada vez más grande y más fuerte», ha dicho Tellado, frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha «colapsado política, moral y judicialmente».