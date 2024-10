Feijóo apunta a Sánchez en el ‘caso Errejón’: «Le venía bien taparlo»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber ocultado las denuncias por violencia machista contra Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar y fundador de Más Madrid. «Le venía bien taparlo», ha aseverado el jefe de los populares este martes.

El ex presidente de la Xunta de Galicia ha apostillado que no puede callarse «sobre un hecho que es determinante para acreditar la catadura moral del Gobierno». «Digo del Gobierno porque el PSOE está aquí», ha enjuiciado Feijóo. El presidente popular ha dicho que Sánchez ,»sin Errejón y sin su voto, probablemente no hubiera sido presidente del Gobierno». «Esto le venía bien taparlo al señor Errejón y a la señora Yolanda Díaz [fundadora de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno] y a al señor Sánchez, a los dos», ha subrayado el líder del PP.

Feijóo ha insistido en que «claro que saben» en el Ejecutivo. «La denuncia llegó en el año 2023 durante la campaña electoral», ha recordado el jefe de filas de los populares, y ha añadido que si esta reacción la hubiera tenido «durante la campaña electoral, probablemente no habrías tenido los mismos resultados». «Por tanto, lo sabías y lo tapaste», ha espetado Feijóo al Gobierno.

El presidente del PP ha subrayado la gravedad de las denuncias por presuntas agresiones sexuales contra Errejón porque cree que desde Sumar y Más Madrid han estado «tapando desde hace más de un año y medio hechos que posteriormente dan lugar a no solo a no aislar a esta persona, sino a promocionarlo al máximo nivel y nombrarlo portavoz de ese grupo».

«Supuesto de reincidencia»

El presidente del partido más votado en las últimas elecciones ha recordado que no es el primer caso que salpica a un grupo parlamentario dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno: «En Galicia, la primera vez que entra la policía en el parlamento gallego se dirige al grupo parlamentario de la señora Yolanda Díaz». «Había una acusación contra una persona que trabajaba en el grupo señalado por pornografía infantil», ha rememorado. Por eso, Feijóo considera que se encuentran «ante supuestos agravantes» en el caso de la fundadora de Sumar porque se trata de «reincidencia».

Por otro lado, el líder del PP ha manifestado su preocupación por «que sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisario». «Advertimos que la Ley del Solo sí es sí va a producir indefensión y excarcelamientos», ha rememorado, para añadir que el verdadero «problema» en este asunto «son las víctimas». «Nosotros vamos a defenderlas siempre», ha subrayado en una entrevista en esRadio.

Además, ha aprovechado para poner en valor que «cualquier tipo de denuncia que haya» sobre algún miembro del PP «en caso de que la hubiera», será abordada al momento. Aun así, ha asegurado que «nadie pone la mano en el fuego por nadie».

La semana pasada se conocieron en redes sociales varias denuncias anónimas en las que se acusaba a Errejón de haber cometido varias actitudes machistas que el mismo ex diputado confirmó a Sumar. El pasado jueves, Errejón dejó su cargo como portavoz del partido en el Congreso y, más tarde, la actriz y presentadora Elisa Mouliaá presentó una denuncia ante la Policía Nacional por un acto de violencia sexual que habría sufrido por parte del cofundador de Podemos. Según declaró la artista ante la unidad encargada de los delitos sexuales, el ex político de Podemos «empujó a la dicente [Mouliaá] sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».

Yolanda Díaz aseguró este lunes que, el pasado martes, conoció los comportamientos «machistas» de Errejón a raíz de varias denuncias en las redes sociales. El miércoles, habló con su ex portavoz, que reconoció los hechos, y le reclamó el acta de diputado y el cese de sus responsabilidades.