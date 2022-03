Alberto Núñez Feijóo, futuro líder del Partido Popular, ha lamentado este sábado que antes incluso de llegar al Palacio de La Moncloa le culpabilicen de los males del país. «Antes, ni siquiera, de ser presidente del partido me echan la culpa de todo lo que pasa en España en los últimos diez días; pero os confieso que estoy acostumbrado a esto y me ha dado suerte, ya me organizaron manifestaciones preventivas en 2009 antes de llegar a la Xunta de Galicia, es probable que ahora también me de suerte», ha expresado en un mitin en Canarias.

«Qué le habré hecho al PSOE, además de ganarle siempre, para que me insulten antes de tomar posesión. Los del PSOE de Galicia quieren que me vaya de allí cuanto antes después de 13 años ganándoles siempre; lo puedo entender. Y los del PSOE a nivel nacional quieren que ni siquiera tome posesión, no vaya a ser que les volvamos a ganar siempre», ha comentado a continuación.

El también presidente gallego se ha preguntado por qué tiene que hablar de pactos con otros partido -en relación a las críticas recibidas por el pacto con Vox en Castilla y León- si lo que quiere es un «amplio pacto» con los ciudadanos. «¿Por qué tengo que hablar de establecer vetos si lo que me importa es conseguir votos?, ¿por qué tengo que elegir entre ‘no es no’ o el ‘o conmigo o sin nadie’?», se ha cuestionado.

Feijó ha hecho especial hincapié en que aspira a una política diferente inspirada en el ayer y pensada en el mañana, entendiendo que lo que se ha llamado como «nueva política» es una «pésima política». «¿Y por qué tengo que decir con quién ‘no’, si de lo que se trata es de con quién ‘sí’, que es con la mayoría de los ciudadanos? Esas son las preguntas», ha esgrimido.

«De mi han dicho que soy ultraderechista y filocomunista, que soy nacionalista y centralista… hombre, todo eso es un poco exagerado. Ahora, tener la capacidad de decirlo el mismo día ya es francamente exagerado. No cuela, nadie se lo cree», ha comentado.

«He dado el paso porque creo que tengo un proyecto: intentar construir un partido de mayorías, intentar conformar un equipo que ofrezca a España un Gobierno mejor que el que tiene e intentar aportar serenidad, trayectoria y certezas», ha añadido el dirigente del PP.

Además, Feijóo ha enumerado los consensos en los que cree. «Creo en la gestión, el servicio público, la política que favorece el crecimiento y el empleo, una política impositiva contenida, una administración que facilita los problemas, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, en España, en Europa, en una política madura…», ha lanzado como críticas veladas a otras formaciones políticas.

Centralidad

En este sentido, ha comentado: “La política española debe de volver a la centralidad. Estoy muy alejado del ‘no es no’ y también del ‘o me das lo que te pido o elecciones anticipadas’».

«Muchos problemas en España podrían resolverse si somos capaces de que el PP vuelva a lograr un partido de mayorías. Lo hemos tenido, es posible y a eso nos vamos a dedicar», ha insistido.

Por otra parte, ha tenido palabras de agradecimiento a las bases del PP que le han mostrado su apoyo. «Gracias a los 55.000 avales que hoy me permiten estar aquí y demostrar que el Partido Popular vuelve a ser un partido de unidad, un partido alternativa al Gobierno -o al desgobierno- de España», ha agregado.

Antes de su intervención ha tomado la palabra Manuel Domínguez, líder del PP canario. «Canarias y Galicia tienen muchas similitudes, pero también grandes diferencias basadas en tener un gobierno del Partido Popular o uno de izquierdas. Esa es la gran diferencia que nos puede brindar en este momento Alberto Núñez Feijóo», ha indicado este dirigente regional. «Te escuché decir que no has venido a insultar a Sánchez, sino a ganarle. Aquí tienes al PP de Canarias para ayudarte a conseguirlo”, ha agregado.