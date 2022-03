Menos de 24 horas después de haber sido proclamado candidato a presidir el Partido Popular con más de 55.000 avales, Alberto Núñez Feijóo ha pronunciado hoy un histórico discurso en Valencia ante cerca de medio millar de militantes que abarrotaban el Muvim, escenario del acto. Allí, en presencia de todos los políticos populares de la denominada ‘vía valenciana’ Feijóo ha dicho lo que quiere para el nuevo PP y lo que no para el nuevo PP. y ha defendido las mayorías y, por tanto, el gobierno del más votado. «Pretendo convertir al PP en una garantía de gestión, estabilidad y mayorías», ha destacado.

Feijóo hablaba a un auditorio en que se ha dado cita toda la cúpula popular valenciana encabezada por su presidente regional Carlos Mazón, su secretaria general María José Catalá, y el presidente del Comité Organizador del Congreso del Partido Popular Esteban González Pons, así como Macarena Montesinos, vocal de ese comité. Y con ellos los tres presidentes provinciales: Marta Barrachina, Castellón, Vicente Mompó, Valencia, y Toni Pérez, Alicante. También, ha asistido el alcalde de Alicante y presidente del PP de esta ciudad Luis Barcala. Entre los visitantes de excepción el presidente del PP de Castilla La Mancha, expresamente venido hasta Valencia para tan especial ocasión.

Sobre la gestión, Feijóo ha puesto el énfasis en que «España espera alguien que la gestione. Por eso, nos presentamos». Acerca de la estabilidad ha defendido que él cree «en la serenidad de la política» y acerca de las mayorías ha significado que el Partido Popular puede volver a ser «la casa común de la mayoría de los españoles para la mayoría de la españoles» y que para que «esta casa vuelva a abrir sus puertas y sus ventanas a los que son más conservadores, a los más centristas, a los socialdemócratas y a los socialistas moderados que votaron durante mucho tiempo al partido socialista pero no está dispuesto a votar al partido sanchismo». Un discurso de mayorías que le ha servido para reivindicar a dos históricos presidentes populares: José María Aznar y Mariano Rajoy.

Feijóo ha sostenido que él no cree en los gobiernos que se pactan en los despachos. Ha reivindicado lo que ha denominado el régimen del 78, como ha recordado, en que gobernaba el más votado y, acerca de las mayorías, ha explicado que «tengo la convicción» de que el PP «tiene que se ensancharse». «Tenemos que tener más votos» que ningún otro, «Por eso- ha afirmado- reivindico el PP de las mayorías contundentes. Y ha destacado que el hecho de que gobierne quién gana es «el mejor modelo» para España.

«La ventaja de una democracia no es poder elegir al Gobierno. Es poder cambiar al Gobierno», ha dicho Feijóo que ha recordado que el PP no es «un partido de moda», entendiendo como tal «el que no sobrevive a su propio fundador» y que «nunca seremos un partido populista, que su beneficio es conseguir el mayor descrédito institucional para crecer. Y no lo seremos porque somos un partido de gobierno». «Tampoco -ha dicho- seremos un partido de falsas ilusiones. No vamos a prometer el paraíso en la tierra si votan al PP».

También, ha lanzado dos mensajes sobre temas muy candentes, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Respecto a la Lengua, ha sostenido que hay que «respetar la lengua común, el español, y por supuesto el conjunto de lenguas que habitan en todo el territorio español» y sobre la financiación ha defendido que tanto Mazón como él quieren «un sistema para las personas y no para los territorios».