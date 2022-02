El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no quiere atajos para hacerse con las riendas del PP y exige ser entronizado en un proceso ordinario para que su presidencia no se vea lastrada por un déficit de democracia interna. En definitiva, quiere ser elegido por los militantes del partido en un congreso nacional abierto a la presentación de otros candidatos, y no contempla la posibilidad de hacerlo a través de un Comité Ejecutivo del partido, una vía rápida que le permitiría tomar el control de forma casi inmediata una vez haya dimitido Pablo Casado.

Feijóo ya ha trasladado esta noche a los barones del PP, en la reunión maratoniana que mantienen en la sede nacional con el aún presidente de la formación, que está a disposición para tomar las riendas del Partido Popular, tal y como adelantó OKDIARIO a media tarde del miércoles.

Sin embargo, el entorno de Feijóo ha zanjado cualquier posibilidad de que el barón gallego pudiera ser elegido en un Comité Ejecutivo para acelerar su llegada al liderazgo de la formación, una alternativa que contemplan los estatutos del PP.

La vía exprés del artículo 40

Esta vía exprés supone que no tiene que convocarse un Congreso Nacional (ordinario o extraordinaria) vía Junta Directiva, como la que hay convocada con tal fin para el próximo martes 1 de marzo. La clave es el artículo 40.m de los Estatutos del PP, el cual establece que es otro órgano, el Comité Ejecutivo Nacional, quien debe «elegir de entre sus miembros a quien tenga que dirigir el partido en el caso de dimisión o fallecimiento del presidente, elevando dicha propuesta a su Junta Directiva correspondiente».

Ello conllevaría a la convocatoria de un Comité Ejecutivo Nacional con el fin de elegir a un nuevo presidente, decisión que tendría que ser luego ratificada en otra cita de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido. Esta opción es la que permite tomar las riendas en cuestión de pocos días, pues sería suficiente con reunir al Comité Ejecutivo para proponer al nuevo presidente y después a la Junta Directiva Nacional para ratificarlo.

El nuevo líder del partido recibiría entonces plenas facultades para designar una nueva cúpula nacional y cambiar, si considerara oportuno, las direcciones de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. No obstante, estos nombramientos deberían ser aprobados por la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. La única desventaja aquí es que el nuevo líder tendría que elegir como secretario general a alguno de los miembros que fueron en la candidatura de Pablo Casado en 2018.

«Si Feijóo se presenta será en un congreso elegido por la militancia», han señalado fuentes próximas al presidente de la Xuna, que han precisado que el presidente de la Xunta tiene previsto atender a los medios de comunicación cuando termine la reunión, que se ha prolongado durante más de cuatro horas.

Todos los barones con Feijóo

La inmensa mayoría de los barones regionales del PP que han tomado la palabra dentro de la reunión han aprovechado sus intervenciones para elogiar la figura de Alberto Núñez Feijóo y han exigido a Casado su dimisión inmediata.

Esa aclamación al barón gallego ya se ha visualizado por casi todos los presidentes del partido a su llegada a la reunión que se celebra en la calle Génova. Todos están de acuerdo en que Casado tiene que irse para dar paso a un nuevo liderazgo, si bien hay cierta división porque algunos presidentes quieren que dimita esta misma noche y otros se muestran más generosos, dejándole a dar ese paso en la Junta Directiva Nacional.