Pablo Casado ultima su despedida al frente del Partido Popular. Este miércoles se reúne con los barones para pactar una salida y abordar el inicio de la nueva era en el partido. Aunque la marcha es inminente, planea aún la incógnita del momento en que Casado comunicará oficialmente su marcha. Si será tras este encuentro -previsto para las 8 de la tarde en la sede nacional de Génova-o si aguantará aún hasta la Junta Directiva Nacional, convocada para el martes que viene. A este órgano le corresponde la convocatoria del congreso extraordinario que elegirá al nuevo líder.

Lo cierto es que todo ha sucedido demasiado rápido. El lunes, el aún presidente del PP estaba dispuesto a resistir pese a la presión de los barones, que le exigían su marcha y la inmediata convocatoria del congreso. Incluso Teodoro García Egea sondeó al poder provincial para calibrar los posibles apoyos. La conclusión, según la cúpula nacional, era que Casado tenía respaldo para competir. Pero todo eso se desmoronó el martes, cuando desde los territorios -además del propio Grupo Parlamentario en el Congreso-se impulsó un manifiesto en el que se exigía la urgente designación de una dirección provisional que tomase las riendas del partido hasta la celebración del cónclave. El reloj de Casado empezó entonces su cuenta atrás, y el líder del PP asumió que había llegado la hora de irse. El primero en comunicar la salida fue García Egea, como avanzó OKDIARIO.

Entre el entorno del dirigente popular existen también dudas sobre su calendario. También en el grupo parlamentario. Lo que sí está claro es que Casado les comunicará a los dirigentes territoriales -Isabel Díaz Ayuno no está convocada porque no preside el partido regional- que se va. Los barones quieren darle aire y que él decida la marcha a su ritmo. No es más que cuestión de días, porque el martes esa salida deberá estar materializada. Sin embargo, aguantar toda una semana se le puede hacer un calvario a Casado cuando todo el partido se prepara ya para la llegada de Núñez Feijóo.

Además, como ha publicado OKDIARIO, los barones pedirán a Casado un gesto hacia los votantes, una especie de «reconciliación» mediante un comunicado de perdón por el daño ocasionado en los últimos días.

El objetivo es precisamente que Casado afirme que nunca tuvo intención de producir ningún daño a la formación y que pida perdón a los votantes por un espectáculo que ha dañado el avance del partido y ha dificultado el ascenso a La Moncloa.

Despedida del Congreso

En cualquier caso, el aún líder del PP sí se ha despedido ya del Congreso. Casado ha aprovechado su pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control de este miércoles para cerrar su etapa parlamentaria y ha asegurado entender la política «desde la defensa de los principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros para servir a España». Sánchez, en su respuesta, le ha deseado «lo mejor en lo personal».