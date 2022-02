El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha estado especialmente elegante en su despedida a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles ha asistido a su última sesión de control tras la grave crisis interna que atraviesa el PP. El jefe del Ejecutivo socialcomunista incluso ha aprovechado su respuesta a Casado, que ha evitado el cuerpo a cuerpo en su adiós, para afearle la oposición que ha hecho en estos años, criticándole la «descalificación constante negando incluso la legitimidad del Gobierno».

Junto a ello, Pedro Sánchez también ha aprovechado para anunciar en público que descarta una convocatoria anticipada de elecciones a raíz del terremoto que sacude al principal partido de la oposición. El líder socialista ha manifestado que en estos momentos trabajará por la «estabilidad» del país. «Este es un Gobierno con sentido de Estado», ha remarcado.

Al inicio de su intervención, Sánchez ha deseado a Casado «lo mejor en lo personal», pero acto seguido ha pasado a cuestionar la oposición realizada por Casado, pese a que el Gobierno y el PP han llegado a acuerdos en esta legislatura como la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Previamente, Casado ha declinado formular la pregunta que tenía registrada sobre «cuánto más está dispuesto a ceder (Sánchez) a sus socios independentistas para seguir en La Moncloa» y ha realizado sólo una intervención de despedida subrayando que la política es la «defensa de los valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los españoles». Tras ello, la bancada popular ha aplaudido a Casado. Inicialmente los diputados del PP han permanecido sentados, pero instantes después ya se han puesto de pie.

No obstante, no todos los parlamentarios populares se han sumado con la misma intensidad a la ovación. Ha sido el caso, por ejemplo, de la ex portavoz Cayetana Álvarez de Toledo o de Marta González, firmante del manifiesto que pedía una «dirección provisional» hasta el congreso extraordinario. También ha habido ausencias en el Grupo Popular, como la de Ana Vázquez, portavoz de Interior en la Cámara baja. El ex secretario general del PP y diputado por Murcia, Teodoro García Egea, que dimitió en la víspera y que ha sido señalado por el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco ha acudido.

Sin cruce de manos

Justo tras escuchar a Sánchez, Casado no ha hecho uso del turno de réplica y ha dejado el escaño, con lo que el presidente ya no ha contestado ni ha pedido la palabra. El líder del PP ha abandonado rápido el hemiciclo. No ha habido cruce de manos entre ambos. A Casado le siguieron los diputados y vicesecretarios Pablo Montesinos, Ana Beltrán y Antonio González Terol. Minutos después, cuando le tocaba intervenir en la sesión, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quiso que constara en acta «el gran respeto y agradecimiento» del PP a su presidente, Pablo Casado, que este miércoles se reunirá en Génova con los presidentes autonómicos de su partido para preparar su salida. El próximo martes se ha convocado una Junta Directiva Nacional donde se aprobará la celebración de un congreso extraordinario del que saldrá la nueva dirección de los populares.