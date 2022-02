Este miércoles es el día elegido por Alberto Núñez Feijóo para anunciar formalmente ante Pablo Casado y el resto de barones su disposición a presidir el Partido Popular, según ha podido saber OKDIARIO. Los dos líderes se reunirán a solas en un encuentro previo a la cita que todos tienen en la sede nacional de la calle Génova, prevista para las 8.00 de la tarde. Una cita que marca un punto de inflexión hacia la nueva etapa que ahora debe afrontar el PP.

Hasta ahora, pese al clamor para que tomase las riendas del partido, Feijóo ha mantenido prudencia en público y no ha concedido un titular definitivo sobre sus intenciones. Pero el presidente gallego considera que ha llegado el momento. Y aunque el anuncio aumenta la presión sobre Casado para que acepte hoy mismo su dimisión, Feijóo estaría dispuesto a aceptar que continúe hasta la Junta Directiva Nacional que se celebrará el próximo martes para que el todavía presidente del PP tenga la oportunidad de despedirse del partido.

Feijóo ha sido asediado por la oposición gallega este miércoles en la sesión de control a su Ejecutivo. El barón del PP ha asegurado que no se ve en la tesitura de «elegir entre Galicia y el PP» porque Galicia «siempre eligió al PP», en clara alusión a sus cuatro victorias consecutivas por mayoría absoluta.

El presidente de la Xunta cuenta con el aval de todos los pesos pesados del poder territorial del PP. Así, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, se ha referido a su colega gallego como «figura de referencia», «decano de los presidentes» y «persona muy respetada no sólo en el ámbito del partido, sino también en el social».

Pablo Casado ultima su despedida al frente del Partido Popular. Y aunque la marcha es inminente, planea aún la incógnita acerca del momento en que Casado la comunicará oficialmente. Si será justo tras este encuentro con los barones en la sede nacional del PP o si aguantará aún hasta la Junta Directiva Nacional, convocada para el martes que viene. A este órgano le corresponde la convocatoria del congreso extraordinario que elegirá al nuevo líder.

Lo que sí está claro es que Casado les comunicará a los dirigentes territoriales -Isabel Díaz Ayuso no está convocada porque no preside el partido regional- que se va. La decisión es firme. La cuestión es cuándo. Los barones quieren darle cierto aire tras el huracán de estos días y no se espera una exigencia frontal para que su dimisión sea efectiva este mismo miércoles. Se pactará la salida para que todo discurra con cierta normalidad.

La intención de Feijóo es conceder a Casado la posibilidad de continuar hasta la Junta Directiva Nacional y que así tenga la oportunidad de despedirse del partido, ya que el orden del día del máximo órgano del PP entre congresos contempla la intervención del presidente.