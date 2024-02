Feijóo cierra la campaña gallega apelando al voto útil del PP contra el separatismo BNG-PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña de las elecciones en Galicia apelando al voto útil del PP contra el separatismo BNG-PSOE este viernes en Santiago de Compostela (La Coruña), solicitando, entre otros mensajes, al electorado del PSOE y Vox que se decidan por el candidato del PP y presidente de la Xunta Alfonso Rueda. «No dejéis que el nacionalismo llegue a esta tierra. No hay ninguna tierra que le haya ido bien con el nacionalismo», ha reclamado Feijóo, que ha advertido de que no se trata de un «buen plan nacionalista por mucho que intenten envolverse en papel de regalo».

Durante el cierre de campaña de las elecciones en Galicia, que se celebran este domingo 18 de febrero, Feijóo ha pedido el voto para el candidato del PP en Galicia Alfonso Rueda para que Galicia no «copie» la «fractura social», la «decadencia» y la «fuga de inversiones y de empresas» que ya se produjo en Cataluña. Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas el domingo a depositar un voto «por la dignidad» que impida que «el separatismo» llegue al gobierno de la Xunta con el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

En este último mitin ante 3.500 personas, Feijóo ha puesto el broche final a una intensa campaña de 15 días en la que ha recorrido alrededor de 40 pueblos y pidiendo el voto para la «Galicia que funciona», lema de campaña de Alfonso Rueda.

Feijóo ha avisado que esto «no va sólo de partidos» ni de «izquierdas o de derechas» sino de lo que entienden por Galicia y por España. «Esto va de separatismo o de estar juntos. Esto va de averiar lo que funciona o mantener el motor en marcha con las máximas revoluciones», ha manifestado, para añadir que se trata de impedir que «una ideología decida» lo que tienen que hacer, hablar, decir o pensar.

Culminamos una campaña a pie de calle en la que he recorrido más de 40 concellos y haber estado con los gallegos es todo un orgullo. Gracias de corazón por vuestro afecto y vuestro apoyo. El 18F vota para que Galicia siga por el camino que no falla. 🗳 Vota @AlfonsoRuedaGal. pic.twitter.com/v1PFzCOOmh — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 16, 2024

«Si los gallegos quieren una Galicia unida, si los gallegos quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas incluidos, solo hay una papeleta, es la papeleta del PP», ha destacado Feijóo, que se ha mostrado optimista ante los resultados que puede cosechar el PP el domingo porque, según ha dicho, «el BNG crece porque el PSOE se hunde».

Como se ha indicado con anterioridad, Feijóo ha querido llamar la atención de los votantes del PSOE y de Vox, asegurando que el PP cumple su palabra y lo volverá a hacer si se mantiene en la Xunta, recordando que el «80% de los gallegos» no votaron nacionalismo en las generales de julio, en clara referencia sobre todo a los votantes socialistas decepcionados con las mentiras de Sánchez y concesiones a los independentistas a cambio de su apoyo para mantenerse en Moncloa.

«Por tanto, el domingo vamos a votar por la dignidad, vamos a votar por una Galicia que no se arruga, por una Galicia que ha salido de los momentos más complejos ella sola, por una Galicia a la que ningún gobierno central le ha regalado nada, por la dignidad que nos quieren arrebatar con mentiras, con incumplimientos, con insidias y con calumnias», ha proclamado Feijóo en clara referencia al trato de favor de Sánchez a independentistas catalanes y vascos. El líder del PP ha destacado que el BNG, al que ha acusado de «reírle las gracietas a ERC y Bildu» o que el PSOE sea el «telonero del Bloque».

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección del PP, Alfonso Rueda, ha instado a volver a votar a su partido a quienes se decantaron por otras formaciones políticas.

En el mitin de final de campaña en el Palexco, al que le ha acompañado Feijóo, como se ha citado anteriormente, ha hecho una apelación a los votantes que se hayan ido a Vox y a Democracia Ourensana, sin nombrarlos de manera directa: «Esta vez los necesitamos más que nunca y, por lo tanto, tienen que votarnos también, sin ninguna duda».

Ya antes se había dirigido de nuevo a los votantes socialistas «que no son capaces de reconocer a su partido», al igual que en anteriores mítines en esta campaña, para que «confíen» en el PP «por esta vez» y «darnos una oportunidad», ha solicitado.

Rueda ha destacado que votar al PP es conseguir una Galicia «libre e imposiciones e intereses ideológicos» y ha prometido que si gana va a «gobernar para todos, los que me votaron y los que no».

En este último día de campaña, ha reclamado «un último empujón» y un «último impulso» para que conseguir la quinta mayoría para el Partido Popular en Galicia y la primera para él como candidato, y ha glosado la figura de su antecesor como presidente de la Xunta, a quien ha agradecido su papel en esta campaña como el «más disciplinado» militante.

«Gracias por coger el coche cada mañana e ir a todos los sitios de Galicia y tener esa disposición», ha dicho a Núñez Feijóo, a quien ha definido como alguien muy distinto a Pedro Sánchez, por lo que es «el presidente que todos queremos», ha afirmado.