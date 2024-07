El libro para colorear que habla de sexo con niños: «¿En qué mente enferma cabe esto?»

«¿Cómo es posible esto? ¿En qué mente enferma cabe esto?». Así de contundente se ha expresado una entrevistada a la que Cake Minuesa ha preguntado sobre el libro infantil El Niño Jesús no odia a los mariquitas, de la editorial Fandogamia, que firma Don Julio. Cake Minuesa habla con la editorial y sale a la calle a preguntar a la gente su opinión sobre el libro, desvelando algunas de las contradicciones del sello que publica este título: en la editorial le explican que es un libro para adultos cuando les pregunta por la actividad 6, que se llama Enredo de pitos, donde pregunta a los lectores del libro qué averigüen qué adulto tiene sexo con el bebé, como se puede ver en el dibujo. En cambio, Cake Minuesa les recuerda que pone que el libro es para niños de hasta tres años, el cual ha sido denunciado por Abogados Cristianos.

«El libro es para actividades para adultos y se ha explicado por todas partes», se escuda un miembro de la editorial Fandogamia, la cual en su página web se queja de las críticas suscitadas.

«Desde Abogados Cristianos hemos interpuesto una querella contra el libro para colorear en el que se arremete contra los católicos, pero más aún, se exhiben escenas donde se abusa sexualmente de un bebé», se ha explicado desde Abogados Cristianos sobre su decisión tras la publicación del libro de Fandogamia.

«Eso es muy fuerte. Es que son muy pequeñitos todavía. Que dejen a nuestros niños no, claro que esto sí. Esto es pederastia. Esto es delito», ha destacado un entrevistado después de enseñarle la actividad en la que se le pide a los niños que averigüen quién tiene sexo, como se puede ver en la imagen con el bebé.

«Estos contenidos tan graves podrían significar la perpetración de dos delitos muy graves, tales como el delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, y el artículo de provocación sexual, recogido en el 186 del Código Penal», se ha destacado de la denuncia de Abogados Cristianos con la que los entrevistados que son de diferentes credos están de acuerdo: «Me da igual que lo denuncien. Yo no soy cristiana, pero esto no. Pero es que esto es terrible. Es pornográfico. Es totalmente pornografía».

Otro entrevistado reflexiona sobre lo ocurrido: «Yo no soy de extrema derecha, pero tampoco de extrema izquierda. Estamos poniendo verde a la extrema derecha, pero la extrema izquierda es igual o peor. Eso es pervertir a los pequeños». En este sentido, otra entrevista destaca que «¿cómo es posible esto? ¿O sea, quiénes han pervertido? ¿El enfermo mental sexual que puede dibujar? ¿En qué mente enferma cabe hacer esto? Me parece fatal que a los niños les estén metiendo estas ideas y está sexualizando la infancia. Me parece fatal».