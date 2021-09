Los últimos siete días han sido un carrusel de emociones para la familia del pequeño Yéremi Vargas, desaparecido hace 14 años en Las Palmas de Gran Canaria cuando con 7 años de edad estaba jugando en un descampado al lado de la casa familiar. El pasado lunes el padre de Yéremi, Juan Francisco Vargas, era detenido por la Policía Nacional tras haber sido denunciado por su propia hija biológica por un presunto delito de abusos sexuales. Dos días después, ya en libertad, volvían a detenerlo por una denuncia similar. Todo esto sucedía a la vez que se hacía público que la madre de Yéremi, ex pareja de Juan Francisco, y él mismo, presentaban a través de sus abogados un escrito para reactivar la investigación de la desaparición de su hijo.

El letrado de los padres de Yéremi, Marcos García Montes, ha presentado un escrito solicitando al juzgado que tenga en cuenta nuevas líneas de investigación y testigos que a su parecer apuntan inequívocamente al que hasta ahora ha sido el único sospechoso oficial del caso o al menos el más contundente: Antonio Ojeda, alias ‘El Rubio’. Hay que recordar que las acusaciones contra Ojeda fueron desestimadas por el juzgado, que, tras analizar las pruebas y los indicios aportados por los investigadores, decretó el sobreseimiento de la causa. Pocos fueron los que comprendieron esta decisión ya que la investigación a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dejaba muy pocas dudas de que ‘El Rubio’ era un sospechoso con mayúsculas en el caso por las evidencias que lo apuntaban.

El coche de Ojeda, un Renault 5 con una característica pegatina de palmeras en la parte trasera, fue la prueba más contundente contra el sospechoso ya que su vehículo fue situado en la escena de la desaparición por varios testigos, entre ellos uno de los que invoca ahora el abogado de la familia en su escrito. Se trata de un vecino de la zona que hace 14 años era un niño, tenía 11, pero que recuerda perfectamente el tipo de coche que vio en la calle cuando desapareció Yéremi y recuerda mejor aún la pegatina con las palmeras.

La familia de Yéremi no sólo pide que se revise este testimonio, otros de similar importancia y la propia coartada de Ojeda o por qué no decidió acudir a la Guardia Civil hasta seis meses después de la desaparición. También exigen que el juez que sobreseyó la causa contra Ojeda sea sustituido por otro que la revise con ojos nuevos y que sea capaz de captar lo que ellos ven de forma indubitada en los indicios que hay contra ‘El Rubio’. Esta insistencia no puede ser interpretada más que como pertinaz porque los padres de Yéremi no están solos en esa sospecha.

Tras las denuncias y detenciones del padre de Yéremi la semana pasada era inevitable consultar con los investigadores que trabajan en la desaparición del niño si lo ocurrido a Juan Francisco afectaba de alguna manera al caso de la desaparición de su hijo. La respuesta fue tajante: el padre de Yéremi fue descartado como sospechoso del caso “desde el minuto uno” a lo que las fuentes consultadas por OKDIARIO aclararon a este periódico “ya sabéis quien es nuestro sospechoso”, en clara referencia a Ojeda, ‘El Rubio’.

Mientras el recurso de los padres de Yéremi sobre la instrucción judicial de la desaparición de su hijo se resuelva, habrá que ver en qué acaban las acusaciones contra su propio padre. Después de denunciarlo su hija, una menor de 13 años, otra menor de la misma edad, hija de una ex pareja sentimental de Juan Francisco, también lo denunciaba por haber sufrido presuntos abusos el año pasado en Fuerteventura. Al parecer la hermana mayor de ésta última niña aprovechó la visita de la Policía a su hermana para contar que a ella también le habría “tocado el culo” aprovechando algún momento en el que estuvieron a solas.

Juan Francisco se encuentra en Las Palmas, sin pasaporte, con orden judicial de alejamiento de las menores denunciantes y con la obligación de firmar cada lunes en el juzgado bajo pena de ser detenido si lo incumple. El tiempo dirá qué dos situaciones se resuelven antes, si poder volver a acusar al sospechoso de la desaparición de su hijo o las denuncias por abusos que lo acorralan desde hace una semana.