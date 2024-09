El ex jefe de Frontex dice que una comisaria de la UE pidió «dar la bienvenida» a inmigrantes ilegales

El ex director de Frontex Fabrice Leggeri, eurodiputado de Patriots, ha reconocido este jueves en un acto en Bruselas de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria de la Unión Europea que en 2019 la comisaria europea, la sueca Ylva Johansson, del Partido de la Izquierda (VPK), le pidió «dar la bienvenida» a los inmigrantes ilegales. Entonces, ha explicado este jueves en el acto que la comisaria socialista de Interior de la Unión Europea le explicó cuando era jefe de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que «éste es el papel de los guardias fronterizos» en el acto Inmigración ilegal en las Islas Canarias: una amenaza para la frontera sur. Entonces, le señaló, según ha recordado, que «tu trabajo es dar la bienvenida a los inmigrantes», ya que, según agregó entonces la comisara: «Europa es un continente que envejece». En este sentido, el ex jefe de Frontex ha reconocido que «así que hay una mentira. Hay una ideología y creo que es eso todo».

En este sentido, el eurodiputado francés ha criticado que «la prioridad debe ser evitar que estas personas arriesguen sus vidas en el Atlántico, imponiendo un verdadero control en los países de origen».

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha señalado este jueves durante el mismo acto que la de inmigrantes ilegales ha convertido Canarias en una puerta de entrada del tráfico humano: «Sólo en lo que va de año más de 38.000 inmigrantes ilegales han llegado a nuestras costas, con un incremento del 50% respecto al año anterior», ha querido recordar.

🔴 #URGENTE | Fabrice Leggeri, ex director de @Frontex, desvela durante un acto organizado por VOX que Ylva Johansson, Comisaria europea de Interior, le pidió «dar la bienvenida» a los inmigrantes ilegales. pic.twitter.com/qdLP6cvwAR — VOX Europa (@VOX_Europa_) September 26, 2024

En cambio, estos días la Eurocámara ha pedido a España explicaciones por no utilizar los 3.000 agentes de Frontex en la crisis de Canarias, que le ha estallado a Pedro Sánchez al no emplear medidas eficaces contra la inmigración ilegal.

El Parlamento Europeo ha enviado esta semana una carta al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, al que ha preguntado que por qué «no recurre a las herramientas» que ofrece la Unión Europea, la cual ha reconocido que no actúa, debido a que «España no lo ha pedido». Esta decisión del gobierno socialista de Pedro Sánchez ha sorprendido a la Eurocámara, debido a la magnitud de la crisis a la que se enfrenta España.

¿Cómo puede ayudar Frontex?

El Reglamento (UE) 2019/1896 habilita a España a poder solicitar «todas las herramientas» a su disposición en la Unión Europea. En este sentido, puede recurrir a la asistencia de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) y a los expertos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (Easo).

Los mecanismos de la Unión Europea permitirían facilitar a España para abordar la crisis en Canarias, 3.000 agentes fronterizos, patrulleras y fragatas y funcionarios, que ayudarían también con la crisis de los menores no acompañados (menas).