Frontex quiso doblar sus efectivos en Canarias pero abandonó el plan por las reticencias de Moncloa

En el Frontex no entienden la cerrazón del Gobierno de Pedro Sánchez en no dejarse ayudar en Canarias. Esta misma semana, el director de la agencia europea de fronteras señaló a Moncloa por no haber solicitado un refuerzo de medios, pero según ha sabido OKDIARIO, la propuesta estuvo sobre la mesa a principio de verano: más de medio centenar de agentes extra para Canarias, expertos en detectar fraudes en peticiones de asilo y en agilizar burocracia para acometer devoluciones.

Con Canarias en cifras récord de inmigración ilegal, con islas como El Hierro sin refuerzos y en situación límite, y con el gobierno regional y la oposición acusando al Gobierno de inacción y pasotismo, Moncloa no ha dado luz verde a que Frontex refuerce con medios humanos el archipiélago.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales destinadas en Canarias a la lucha contra la inmigración ilegal, Frontex puso sobre la mesa el pasado mes de junio, durante un encuentro de comisarios y altos funcionarios celebrado precisamente en Canarias, un plan para agilizar las devoluciones desde los CIEs a sus países de origen.

El perfil de los agentes que Frontex tenía disponible, alrededor de medio centenar pudiendo llegar hasta el centenar, están especializados en la gestión burocrática de trámites de asilo y en la detección de fraudes en estos procesos. Uno de los problemas que más achacan actualmente las fuerzas de seguridad, saturadas por las llegadas masivas de personas sin documentación. Esto supondría, explican, agilizar las devoluciones y liberar de forma más rápida y eficiente los centros de internamiento, actualmente saturados.

En vez de aceptar ese plan de ayuda, desde Moncloa e Interior se rechazó la opción. En cambio, la solución del Gobierno ha sido la de continuar con los vuelos diarios cargados de inmigrantes -hasta 340- rumbo a Madrid y a otros puntos de la Península.

Cabe recordar que Frontex tiene una plantilla de 10.000 agentes, que según los planes de la UE podría aumentarse en próximos años hasta los 30.000, aunque de ellos sólo hay 170 en España. En años pasados llegó a haber hasta 320. En Canarias hay 60 actualmente, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que Frontex ha señalado que esa ruta africana de las pateras es, con diferencia, la que más ha crecido: un 154%.

Aviso del director

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, expresó el pasado martes su preocupación por la creciente presión migratoria en las islas Canarias, señalando que se está experimentando un «aumento significativo» en las llegadas. Leijtens pidió al Gobierno central una respuesta política decidida, además de recursos financieros y marcos legales que permitan a la agencia actuar.

«He visitado recientemente Madrid y las islas Canarias, donde he discutido la situación con ambas administraciones. Es alarmante lo que estamos viendo. Mientras en algunas áreas de Europa se observa una disminución, en las islas Canarias, en cambio, el aumento es notable y parece ser un fenómeno estructural», afirmó Leijtens durante su intervención en el Parlamento Europeo. Asimismo, explicó que Frontex no puede colaborar con el Gobierno central en su intención de gestionar la migración cooperando con los países de origen y tránsito, ya que la agencia carece tanto del permiso legal necesario como de una solicitud formal por parte de España.

«Por lo que he escuchado en Madrid y en las islas Canarias, la prioridad ahora es trabajar con los países de tránsito y origen. Sin embargo, nos encontramos limitados por la ausencia de un marco jurídico adecuado, es decir, de acuerdos con naciones como Senegal, Mauritania y Gambia», añadió Leijtens, refiriéndose a los países que visitó el presidente español, Pedro Sánchez, la semana pasada.

Crisis sin precedentes

El Gobierno de Pedro Sánchez va de récord en récord en materia de inmigración ilegal. España ha registrado este verano las mayores cifras de llegadas de pateras e inmigración ilegal conocidas hasta ahora. Especialmente en las costas de Canarias. En total, desde que el Ministerio del Interior dio por iniciada la temporada de verano el pasado mes de junio hasta el 31 de agosto, España ha recibido a un total de 12.627 inmigrantes ilegales llegados por mar. En 2023, con cifras no vistas hasta entonces, alcanzaron los 8.833. El número de pateras también se ha disparado y supera por primera vez el millar a estas alturas del año.

No hay antecedentes previos de una llegada tan masiva a España como la de este 2024, y eso a pesar de las advertencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre lo que se avecina para este otoño. Sin necesidad de finalizar el ejercicio, las cifras de este año ya son similares en suma a las que se registraban el año pasado a mediados de octubre, en plena explosión del fenómeno de las pateras y en medio de una crisis sin precedentes en Canarias. Las previsiones para los próximos meses son muy negativas entre los expertos.

Los datos que ya están consolidados a fecha del 31 de agosto, y que el Ministerio del Interior ha reflejado en su balance oficial quincenal de inmigración irregular, muestran que España ha recibido hasta ahora este año un total de 35.456 inmigrantes ilegales. Un 62,8 % más que el año anterior, cuando ya se daban cifras alarmantes.

Aviso de lo que viene

Además, en un informe reciente del Frontex también se advierte a Sánchez de que las mafias que se dedican a este negocio de la inmigración están disminuyendo sus tarifas, cobrando precios mucho más bajos en comparación con otras rutas para dar el salto a Europa. Ya es la ruta más barata para entrar en la UE. Un efecto llamada que hace prever que la inmigración ilegal rumbo a Canarias va a aumentar considerablemente en los próximos meses, superando las cifras de récord de 2023 y convirtiéndose en un problema grave para Sánchez.

Así lo advierte la agencia de seguridad de fronteras de la UE en su informe de Análisis de riesgos anual 2024-25. Los «crecientes movimientos» de inmigrantes africanos rumbo a Europa, «especialmente desde el Sahel», podrían aumentar «aún más las cifras de la ruta del África Occidental», señala Frontex.

«Lo más probable es que esta ruta siga siendo una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea», explica la agencia de seguridad fronteriza en su documento de análisis. Y entre las causas que llevan a ello, indican, están las bajas tarifas que aplican las cada vez más numerosas mafias de tráfico de personas en esa zona de la costa africana. Cada vez más grupos criminales se dedican a estos tránsitos, más peligrosos que las travesías del Mediterráneo, pero con una logística mucho menor. El aumento de la oferta de traslados en cayuco ha provocado una caída de los precios de cada plaza, que ya puede encontrarse por apenas 1.000 euros.