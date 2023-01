La ex actriz porno que fue musa de Podemos denuncia a Montero por acusarla de dañar el feminismo

La ex actriz porno Amarna Miller, que estuvo vinculada a Podemos, ha emprendido acciones legales contra el ministerio de Irene Montero por patrocinar una exposición en la que se le acusa de estar a favor «de la pedofilia y la violación» y de hacer un «flaco favor al feminismo». Según ha informado la propia Miller, que llegó a pedir el voto para la formación morada cuando estaba presidida por Pablo Iglesias, la citada muestra se encontraba en la estación de Atocha con motivo del Día Mundial contra la Trata de Mujeres y Niños. En ella podían leerse supuestas declaraciones de Miller, licenciada en Bellas Artes, en las que estaba a favor de la pedofilia, la violación y en contra del feminismo.

Alertada por algunos de sus seguidores en redes sociales, Miller fue a visitar la exposición y, tras comprobar con sus propios ojos que las advertencias eran ciertas, puso en manos de sus abogados y su representante el asunto, quienes decidieron «emprender acciones legales contra el Ministerio de Igualdad». Interrogada por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en su programa La Fábrica, Miller reconoce que la labor del departamento comandado por Montero le ha «decepcionado».

«Creo que lo están intentando hacer lo mejor que pueden, pero me siento decepcionada y frustrada con muchas de sus políticas y sus acciones», ha confesado, antes avanzar que va a llevar a los tribunales a Montero, de quien ha indicado que le ve «las buenas intenciones» pero no coincide con sus políticas. «Está liando unas… no me siento afín», ha apostillado.

Además, preguntada sobre cómo ve ahora el partido liderado por Ione Belarra, ha afirmado que no volvería a pedir el voto para ellos. «Ahora mismo no pediría el voto para ellos, no te sé decir cómo les veo porque no estoy muy atenta a la política española. Me he sentido defraudada por una política de cambio que siento que no ha sucedido», ha señalado, antes de agregar que está pasando por un «duelo» porque este alejamiento de Podemos es «casi como una ruptura».

Con estas declaraciones, Miller se desvincula totalmente del que en 2015 fuera su partido favorito y al que pidió apoyar a través de una sugerente imagen en la que salía desnuda y tocándose, sólo tapada por el logotipo de Podemos superpuesto con Photoshop.

Un año más tarde, la formación morada contó con la Miller para impartir una charla sobre «sexo, porno y feminismo» junto con Clara Serra y Beatriz Gimeno. Sin embargo, poco tiempo después la luna de miel entre la ex actriz porno y Podemos comenzaba a hacer aguas por declaraciones de Miller afirmando que el partido estaría mejor sin Pablo Iglesias al mando.

En 2021, Miller publicó el libro Vírgenes, esposas, amantes y putas (Ediciones Martínez Roca) para impulsar «la pornografía feminista y ética» en el que en el que expone sus reflexiones sobre el feminismo, el porno y otros aspectos. En el libro, la actriz asegura que tras varios años de intenso trabajo se ha desvinculado de la pornografía y ahora ha redirigido su carrera a la comunicación. Tiene un programa de televisión y participa en varios podcast. Se ha alejado del pablismo y, por el contrario, hace guiños al errejonismo. De hecho, el año pasado entrevistó a Íñigo Errejón en el programa «Este es el Mood (EEEM!)» que emite el canal de Youtube de la aplicación de citas Badoo.