Ester Muñoz: «Sánchez representa la ineptocracia, la mentira y el egocentrismo»

«Sánchez representa la ineptocracia, la mentira y el egocentrismo». Es lo que afirma en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz. La diputada leonesa, uno de los pivotes de la nueva estrategia de oposición de Feijóo en el Congreso, cree que Sánchez, si pudiera, por ego, «se postularía para Rey de Europa». Lo tiene calado: «A él le gusta gustar».

Ester Muñoz cree que «Sánchez se crea realidades paralelas y se las cree» y lo más grave: «Se cree sus mentiras». Por eso, dice, le sobran todas las instituciones democráticas que no convienen a sus intereses personales. Ester Muñoz cree que Sánchez es un «incapaz» («representa con sus ministros la ineptocracia») y que su gobierno es el más «incompetente» que ha habido. No lo duda: el PSOE dará a Bildu y los independentistas «lo que haga falta», incluida la excarcelación de presos de ETA y el referéndum a Cataluña.

Ester Muñoz «alucina», como mujer, con Francina Armengol. No la ve muy «empoderada»: «Cada vez que pasa algo se gira al hombre, al tío que tiene detrás [el vicepresidente socialista Gómez de Celis], para que le diga lo que tiene que hacer». Pero concluye: «Los dos están puestos por Sánchez para hacer lo que están hacen».

Pregunta.- Sánchez en Davos: «Hay que gobernar Europa desde el centro, con socialistas, liberales y populares». ¿Qué le parece?

Respuesta.- Mientras en España aplica el muro. Sánchez tiene un problema grave. Va creando realidades paralelas y se las va creyendo. Miente y se cree sus mentiras. Le sobran los letrados del Congreso, la ley, el Supremo, el CGPJ, el Senado, el Congreso… Todo lo que no le beneficia, le sobra. No cree en la democracia liberal. Miente y, lo que es peor, se cree sus mentiras. El presidente de una democracia al que le sobran las instituciones democráticas tiene un problema.

P.- ¿Se está postulando en Europa? ¿Sería un alivio que se fuera?

R.- Si hubiese un puesto para Rey de Europa, él se postularía porque su egocentrismo le hace pensar que él puede acceder a todo. Si es un incapaz como presidente del Gobierno, imagínate en Europa. A Sánchez le gusta gustar. ¿Sería un alivio que se fuera? Eso no acabaría con el proyecto sanchista. Tiene a muchos ministros que le podrían heredar. Alivio para los españoles será el día que gobierne el presidente Feijóo.

P.- ¿Veremos salir a la calle a presos de ETA en esta legislatura?

R.- Nadie puede dudarlo. No sabemos qué sigue negociando con Bildu. Todo es secreto. Vamos conociendo cuestiones como Navarra. Vemos que las enmiendas a la amnistía de ERC y Junts, que ha aceptado el PSOE, amplían los delitos y siguen pidiendo que incluya el terrorismo. Nadie puede decir que Sánchez no vaya a indultar delitos de terrorismo.

P.- «Colorín, colorado a la legislatura si no hay referéndum», dijo Turull. ¿Se lo dará?

R.- Cuando hablan los independentistas y habla Sánchez, todo el mundo sabe quién miente de los dos: siempre miente Sánchez. Sánchez representa la ineptocracia junto a todos sus ministros. Es el gobierno más incompetente. Lo muestran cada día. Cuando pactaron los reales decretos la semana pasada, Cerdán pactaba por teléfono con Waterloo la inmigración sin que los ministros del ramo supieran qué estaba pasando. Es una improvisación continua con un único objetivo: que Sánchez se mantenga en el poder. Darán lo que haga falta y los españoles lo sabemos. Óscar Puente ha salido, todo serio, al preguntarle por el referéndum y decía: “La postura del Partido Socialista es clara. Todos los españoles saben que jamás daremos el referéndum”. Esas mismas declaraciones serias y graves, incluso mirándote con cara de ¿cómo se te ocurre preguntarme eso?, las vimos con los indultos y llegaron o con la amnistía y llegó. ¿Por qué no llegará también el referéndum?

P.- El Gobierno ignora a los letrados del Congreso sobre la amnistía

R.- En una democracia normal la presidenta del Parlamento pararía automáticamente la tramitación, pero no lo va a hacer. Es más. Ha tenido secuestrado el informe seis días para que registrasen las enmiendas fuera de tiempo. Es vergonzoso ver cómo van saltándose todas las reglas de juego. Cómo se saltan todo aquello que les molesta. Han colonizado absolutamente todo metiendo a un Letrado Mayor para que les diga que es constitucional lo que todos los letrados dicen que es inconstitucional. Han metido en el Tribunal Constitucional gente afín, exministros del PSOE para que digan que es constitucional lo que no es y recordarle al Supremo que ellos les enmiendan sus sentencias. Es vergonzoso. Esto hay que pararlo porque están en una carrera continua. Cuando Bolaños salió diciendo que la Unión Europea no estaba asustada por la amnistía tuvo que salir el portavoz de la Comisión diciendo que no era verdad. Es terrible. Mienten a todo el mundo todo el rato. Pero en Europa les han calado y les han tomado la matrícula. Y nosotros vamos a estar peleando en las instituciones, en los juzgados y en las calles, como el día 28.

P.- Sacaron los reales decretos porque se estropeó la votación telemática y pudieron presentar las enmiendas a la amnistía fuera de tiempo por un fallo técnico. ¿Usted cree en las casualidades?

R.- No creo en las casualidades. Armengol está ahí para hacer lo que está haciendo. Es curioso. Muchas veces en los plenos la veo y no hace nada sin que le diga de Gómez de Celis [vicepresidente primero, del PSOE] lo que tiene que hacer. Como mujer, alucino. Ella no se mueve sin que le diga el hombre que tiene detrás lo que tiene que hacer. Cuando hay algún conflicto, ella, en lugar de ejercer como mujer empoderada, que le gusta decir al PSOE, se gira a ver lo que dice el tío que tiene detrás. Me sorprende. Pero ellos están ahí para hacer lo que están haciendo. Lo peligroso es que esto me recuerda al Parlament en el año 2017 cuando se saltaban las resoluciones de los letrados, los plazos, las ejecuciones, los tiempos y no pasaba absolutamente nada. Aquello acabó como acabó. Un dirigente de mi partido dijo: «Estamos viviendo el procés en Cataluña y Sánchez traerá el procés a España». Es exactamente lo que estamos viviendo: el secuestro de las instituciones. Como hace Francina Armengol con el Congreso con leyes que se han puesto en vigor antes de ser aprobadas o enmiendas que se aceptan pasado el plazo. He asistido a votaciones en las que alguien se confundía y le dejaban volver a votar. Es inaudito. En cualquier parlamento democrático de Europa sería impensable.

Vea aquí la entrevista completa con Ester Muñoz.