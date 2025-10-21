Ester Muñoz dice que el ex gerente del PSOE «era una máquina de recaudar»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado que aún haya indicios que apuntan a una presunta «financiación irregular» del PSOE. Muñoz, que ha recordado la figura del ex gerente del partido de los socialistas, Mariano Moreno Pavón, ha recalcado que fuera «una máquina de recaudar». La popular espera que pueda «aclarar el origen del dinero» con el que se pagaba al ex ministro Ábalos en Ferraz.

Un día después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, haya citado a declarar como testigo a Pavón como uno de los hombres clave en la trama, también a una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez Alonso, en el PP esperan que puedan justificar la procedencia del dinero en efectivo con el que se paga en sobres con el sello del PSOE al que fuera número dos de Sánchez en Ferraz, José Luis Ábalos, también a su entonces asesor, Koldo García.

Para la diputada el PP, el ex gerente del PSOE «era una máquina de recaudar». «No sé si va a poder aclarar el origen de ese dinero, si va a poder explicar cómo se hacían esos pagos, y si el origen de ese dinero era legal», ha declarado este martes en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados.

Muñoz, que ha insistido en que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no haya cerrado la puerta a la existencia de una presunta financiación ilegal de los socialistas, ha señalado de manera rotunda que la evidencia de estos hechos «sobrevuela» sobre la cabeza de la propia organización política.

A su juicio, Pavón, que se encargaba de la gestión de ese dinero en metálico -según el informe de la UCO habrían pagado más de 95.000 euros en efectivo al ex ministro Ábalos y a su ex asesor-, tendrá que declarar junto a las secretarias del PSOE no solamente los pagos en metálico sino también el origen del mismo y certificar que era legal.

En este sentido, Muñoz ha recordado que fuera él el mismo gerente que, entre 2019 y 2020, justo cuando Ábalos era secretario de organización de los socialistas, pudo recaudar, en cuestión de semanas, «miles de euros a través de microcréditos para el Partido Socialista».

Para el PP, lo único que ha quedado claro hasta la fecha es que tanto el ministro Félix Bolaños como el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, «mienten». «El PSOE salió corriendo con todas sus terminales mediáticas y todos sus portavoz a decir que el PP hace de la mentira su forma de hacer política», ha detallado.

Ello, porque hasta el momento nadie ha podido todavía corroborar ni confirmar cuál era el origen del dinero. Incluso, ha recalcado, «no ha quedado acreditado ante el Tribunal de Cuentas que todo ese dinero estuviese auditado, luego, es evidente que sobrevuela esa financiación irregular por las cabezas del PSOE».