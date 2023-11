Los españoles que se opondrán a la amnistía en Londres: «Nos gustaría tener un país al que volver»

Los españoles que viven fuera de nuestras fronteras no se callan ante la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas para investir a Pedro Sánchez. En Londres se organizará una concentración contra la medida de gracia el próximo sábado, 18 de noviembre, a las 12:00. Andrés Cervera lleva seis años en la capital inglesa y encabeza la organización de estas manifestaciones. Andrés cuenta a OKDIARIO que le «daba rabia no poder acudir a Ferraz ni a la Puerta del Sol». Elena Achaerandio también ha ayudado a preparar la protesta y explica a este medio que se concentra por España: «Nos gustaría tener un país al que volver».

Andrés describe que la manifestación la organiza «un grupo de amigos» que «van a los mismos eventos y a los mismos pubs». Se trata de la Iberian London Club, una asociación cultural y apolítica de españoles residentes en Londres.

Friendly gathering in front of the Spanish Embassy in London.

Amnesty No

Equality Yes

Rule of law is in Danger pic.twitter.com/79u7Hce7ir

— Iberian London Club (@Iberianlndnclub) November 13, 2023