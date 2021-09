España ha salido del riesgo alto por contagio de coronavirus por primera vez desde el pasado día 1 de julio al alcanzar una incidencia a 14 días por debajo del techo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Así, con datos aportados por las comunidades autónomas se han registrado 4.763 nuevos casos de Covid, de los que 2.090 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.311 registrados el miércoles, lo que eleva a 4.903.021 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 140,43 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 150,37 notificados el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 71 más, de los cuales 270 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 85.218 personas.

Actualmente hay 5.115 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España, 229 menos que este miércoles, y se registran 1.258 en la UCI (55 menos), si bien en las últimas 24 horas se han producido 442 ingresos y 585 altas.

La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 4,31 por ciento y en las UCI en el 13,73 por ciento, en ambos casos los datos mejoran con respecto a los datos dados este miércoles.

Confianza de la población en la vacuna

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) acaba de publicar la séptima ronda de resultados del estudio COSMO-Spain, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se destaca que sigue aumentando la confianza de la población española en la vacuna contra la Covid-19, pasando del 85 por ciento de la anterior ronda al 95 por ciento actual.

El trabajo, que lleva desde mayo de 2020 evaluando los conocimientos y la percepción el riesgo de la población ante la pandemia de COVID-19, tiene como objetivo principal aportar información relevante y actualizada que ayude a hacer frente a la epidemia.

Entre los resultados, además del nuevo aumento en la confianza en las vacunas, destacan una disminución de la preocupación por el SARS-CoV-2, una menor búsqueda de información sobre la pandemia y una reducción en los indicadores que miden la denominada fatiga pandémica.

Tal y como pone de manifiesto el estudio, entre los encuestados que dicen no querer vacunarse, desciende el porcentaje de personas que indican que les falta información para decidir y el porcentaje que indica que puede tener riesgos para su salud, mientras que aumentan levemente quienes piensan que la vacuna no será eficaz, quienes no creen en la utilidad de las vacunas y quienes creen que tienen pocas probabilidades de contagiarse. También aumenta el porcentaje que responde que vacunarían seguro a sus hijos si hubiera una vacuna contra la Covid-19 recomendada para ellos.

Por otro lado, la fatiga pandémica muestra un ligero aumento (tras disminuir en la sexta ronda), y en las respuestas sobre las vacaciones de verano destaca que un 72 por ciento planeaba viajar fuera de su provincia o comunidad autónoma y que un 79 por ciento lo haría solo o con su unidad familiar.