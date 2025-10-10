España no está invitada a la firma del acuerdo histórico de la paz en Gaza

España no está invitada a la firma del acuerdo histórico de la paz de la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos Donald Trump asistirá a una cumbre internacional sobre la Franja de Gaza durante su visita a Egipto la próxima semana. Primero tiene previsto viajar a Israel el lunes 13 de octubre y después visitará por la tarde Egipto para estar presente en la firma con los tres países garantes del acuerdo: Egipto, Qatar y Turquía. También la cumbre se podría hacer el martes 14 de octubre. En un principio, se han enviado invitaciones a los líderes o ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán e Indonesia.

El encuentro para firmar el acuerdo al que España no ha sido invitada está convocado por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Se ha realizado con el objetivo de reforzar el apoyo internacional al plan de paz de Trump para Gaza en medio de las negociaciones sobre la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción tras la guerra.

La cumbre se celebrará en Sharm el-Sheikh, el balneario egipcio donde se desarrollaron las últimas rondas de negociación del acuerdo de Gaza. Según las fuentes, el encuentro está programado para el martes por la mañana, aunque podría adelantarse al lunes.

Agenda del presidente de EEUU

Trump llegará a Israel el lunes por la mañana a Israel, donde ofrecerá un discurso ante la Knesset y se reunirá con familias de los rehenes. Por la tarde, viajará a Egipto para reunirse con el presidente Sisi y participar en una ceremonia de firma junto a los tres países garantes del acuerdo de Gaza: Egipto, Catar y Turquía.