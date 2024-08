ERC avisa a Sánchez que no le apoyará si incumple el pacto que rompe la Hacienda española

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que si no cumple su acuerdo que incluye que Cataluña recaude todos los impuestos, la formación separatista dejará de apoyar al PSOE en el Congreso de los Diputados. El acuerdo del PSC con ERC, que rompe la Hacienda española y la igualdad fiscal en todo el territorio, fue sellado para que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Rovira, que es ahora la máxima mandataria del partido independentista tras la dimisión temporal de Oriol Junqueras, reconoce que el pacto con el PSOE «cuesta digerir» dentro de su formación.

«Los acuerdos se hacen para cumplirse, y esto nosotros lo tenemos muy claro. Y creo que tenemos también posición de fuerza para hacer cumplir ese acuerdo, porque si el acuerdo no se cumple dejaremos de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez», recalcado Marta Rovira este jueves, en una clara amenaza al Ejecutivo de Sánchez en caso de que no conceda finalmente la «financiación singular» y la «soberanía fiscal» para Cataluña que incluye su pacto con los separatistas. A pesar de que el acuerdo es para investir a Illa, la dirigente de ERC descarta que su formación entre en el Ejecutivo catalán. «Antes el PSC tiene que demostrarnos que cumple con estos acuerdos y antes queremos ver un PSC muy diferente del que hemos visto en los últimos años», ha señalado.

Rovira reconoce que el acuerdo con el PSOE «cuesta digerir» dentro de la militancia de ERC. Este viernes se celebrará la consulta en la que están llamados a votar los cerca de 8.700 afiliados de la formación separatista para secundar o no el acuerdo con los socialistas para investir a Salvador Illa. «Se un acuerdo que cuesta digerir, que requiere una reflexión, requiere una evolución», ha enfatizado.

«Estoy orgullosa de que finalmente el partido haya podido hacer estos debates de carácter político, porque hace demasiados días que el partido estaba en debates demasiado intensos», ha apostillado.

«Tenemos planes B»

La máxima mandataria de ERC tiene «muy claro» que «los acuerdos se hacen para cumplirse», al ser preguntada sobre la opción de que el PSOE no acabe cumpliendo su acuerdo con los separatistas. «¿La amenaza del no cumplimiento hace que no podamos avanzar teniendo un acuerdo?», se ha preguntado Marta Rovira.

«Es muy extraordinario que tengamos la capacidad de provocar un comité federal del PSOE que nos de garantías del cumplimiento de este acuerdo y que sume los verificadores internacionales», ha enfatizado este jueves durante una entrevista a Catalunya Ràdio. Además, ha admitido que en ERC cuentan con «planes B» en caso de que no salga adelante la reforma fiscal en el Congreso, necesaria para que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos. Para sacar adelante la propuesta, se necesita la mayoría absoluta en la Cámara Baja, algo que Pedro Sánchez no tiene asegurado en vista de las últimas votaciones que ha perdido.