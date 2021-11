Las posiciones para resolver la crisis por el PP de Madrid siguen enquistadas entre Génova y la Puerta del Sol. El inevitable desgaste que se asume ya por las dos partes ha generado un clima de seria preocupación entre los cuadros del partido, aún sin vistas de solución. Y se ha recrudecido en los últimos días. Aunque el origen de la crisis es difuso, las diferencias se resumen básicamente en dos: la fecha por la celebración del congreso y la candidatura. Ayuso se siente avalada para presidir el PP madrileño. Y Génova, que hasta ahora se mostraba más partidaria de la tercera vía -un candidato pactado- no cierra la puerta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Hasta ahí las posiciones conocidas. En este trance, y en pleno terremoto, el entorno de Ayuso insiste en la necesidad de caminar hacia un proyecto de unidad, que aglutine a los distintos sectores, destacando que la sintonía entre la presidenta y el regidor es «absoluta». «Ella siempre ha dicho que en este proyecto quería ir de la mano con el alcalde de Madrid», manifestó esta misma semana el portavoz en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, cuyo nombre es la apuesta firme de Ayuso para ocupar la secretaría general del futuro organigrama. En su opinión, lo suyo sería ir «a una candidatura que busque unir y cohesionar, que es lo que quiere» la presidenta.

Esta ya aseguró en la última reunión de la Junta Directiva del PP de Madrid su renuncia a las «concentraciones de poder» y los «hiperliderazgos», aunque la apuesta por ese proyecto de unidad en la futura ejecutiva encierra la irrenunciable condición de que ella lo presida. Por ahora, el nombre que se destaca es el de Almeida -ya especialmente simbólico- pero sin avanzar más en el alcance real de esa «integración». Y ahí está la clave. Porque lo que la dirección nacional quiere, precisamente, es evitar que el poder se concentre en torno a Ayuso.

La presidenta y el alcalde -que públicamente no se ha descartado para las primarias: «Ahora no toca», insiste- han tratado de preservar su buena relación personal de la convulsión de los últimos días. Como informó OKDIARIO, ambos se intercambian mensajes prácticamente a diario y su sintonía es «excelente». De hecho, desde sus equipos se insiste en que la comentada comida del pasado jueves, en la que compartieron sus discrepancias sobre el próximo congreso y el modelo de partido, no se sale de la tónica habitual entre dos dirigentes que se califican mutuamente de «partners», conscientes como son de que forman un tique ganador.

La mediación de Casado

El desenlace de toda esta crisis es aún incierto. No obstante, todo el partido es conocedor de que una «guerra abierta» entre Génova y Sol no beneficia a nadie. En la dirección nacional insisten en que el objetivo común es desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Y el riesgo de desviar la atención de este asunto genera ya un visible malestar entre los territorios y las baronías. Como publica este periódico, dirigentes regionales de toda España e históricos del partido coinciden en que la disputa puede acarrear importantes consecuencias para las expectativas electorales. Defienden, además, que Pablo Casado debe intervenir ya para zanjar la guerra en el PP de Madrid y firmar la paz con Ayuso. Hasta ahora es Teodoro García Egea, secretario general del partido, quien se ocupa de gestionar la crisis.

Los mismos cuadros alertan del riesgo de esta división para las siglas y el mensaje de unidad que se apuntaló en la convención de Valencia. Un éxito del que sacó pecho todo el partido y que consideran necesario preservar en la carrera hacia las urnas, con el Gobierno de coalición cada vez más desgastado por sus disputas. Creen un error distraerse en las rencillas internas y desaprovechar el viento a favor de las encuestas, que disparan la mayoría de la derecha. Si el congreso se celebra finalmente en mayo o junio, como es la intención de Génova, y el choque se alarga, será un suicidio para todos, concluyen.