Una empresa gallega especializada en Inteligencia Artificial llamada Cinfo ha sido clave para conseguir realizar la última detención, hasta el momento, en el crimen de Samuel Luiz. Tardó un mes, pero Alejandro Míguez, de 25 años, logró ser identificado por los investigadores gracias al aclarado y tratamiento de estas imágenes de vídeo grabadas por las cámaras del Ayuntamiento de La Coruña entre las 2 horas y 58 minutos y las 3 horas y 4 minutos del 3 de julio en un recorrido mortal de 150 metros. «Se le llegaba a ver hasta la marca del chándal», llegó a decir alguno de los policías que investiga el crimen de Samuel Luiz.

Pero llegar hasta el séptimo investigado -cinco adultos y dos menores- en este asesinato no ha sido tarea fácil. Lo explica Antonio del Corral, CEO de Cinfo, a OKDIARIO: «Probamos diferentes programas, métodos de limpieza y aclarado y luego se deja a los ordenadores que hagan el trabajo. No se hace fotograma a fotograma manualmente. También puede ser que para diferentes tipos de cámaras y diferentes horas los tratamientos sean diferentes».

Además, es muy importante no alterar la cadena de custodia de esta prueba, «que la imagen no se altere, que se mejore, pero que sea la misma. Es la misma imagen recibida, limpiada, ampliada de forma que no hay ninguna duda de que es la imagen original», añade Del Corral y explica que este asunto llegó a ellos porque «teníamos un contacto que nos comentaron que tenían necesidad de ayuda en tratamiento de estas imágenes y los chicos se ofrecieron voluntarios. Luego hay que tener los ordenadores preparados, gente con ganas y tiempo para ello y finalmente hay que preparar alternativas cuando no funciona algo y volverlas a ejecutar hasta tener éxito».

Para lograr colaborar con la Justicia y esclarecer algunos de los todavía puntos oscuros, ha sido importante la motivación de los técnicos implicados, porque «se ha trabajado un mes, un equipo de dos personas muy especializadas durante casi toda su jornada» y «en este caso no había presión, sino motivación. Es un suceso horrible que nos motivaba a todo el mundo, no es tanto la presión habitual de las ventas o de clientes, como las ganas de ayudar», añaden desde Cinfo.

Eso no ha impedido que las imágenes puedan pasar cualquier peritaje, ya que «no se ha hecho ninguna injerencia, se ha quitado ruido y como eran muchos tipos de cámaras diferentes, antiguas y modernas, con cada fuente se ha usado una estrategia diferente», sostiene Antonio del Corral, que insiste en que «hemos tratado y limpiado las imágenes sin alterarlas y garantizando la inalterabilidad de las mismas».

Origen de diferentes cámaras

El único problema encontrado fue el ambiente nocturno, ya que el crimen de Samuel Luiz se produjo cerca de las tres de la madrugada: «El ambiente nocturno puede ser un gran problema porque no hay lo más importante, que es la luz… la dificultad más grande ha estado en esas zonas débilmente iluminadas que han sido capturadas por cámaras antiguas o en lugares donde la luz daba de refilón o no iluminaba completamente la escena, ahí es donde se han hecho más pruebas para la limpieza, pero la verdad es que la calidad y definición de las imágenes originales era más que suficiente para el ojo humano», añade Del Corral.

La existencia de mucha gente en las imágenes tampoco complica la labor de estos técnicos. Antonio del Corral explica que lo peor «son las oclusiones, que la zona de interés esté tapada durante un tiempo y no percibir lo que ha ocurrido en esos segundos y que haya en zonas alejadas más objetos o menos no complica el trabajo».

Cinfo está especializada en Inteligencia Artificial y uno de sus productos estrella son los partidos de fútbol de categorías inferiores, donde hay que seguir a 22 jugadores en directo. Explican que «lo que hacemos es que cuando tenemos tomas 2D en cámaras normales lo llevamos a 3D, sobre un modelo que hayamos creado con nuestro motor gráfico. Estamos creando Fantasy Sport, de manera que un chico puede ser Cristiano Ronaldo o Messi. Hay mucha ciencia desarrollada ya, si hay una continuidad de seguimiento incluso en malas condiciones se puede hacer… el problema es que si hay huecos en ese seguimiento de imágenes».